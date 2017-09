“Voy a poner todo el corazón”: Valentina Shevchenko

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que su pelea por el título ante Amanda Nunes en UFC 213 fuera pospuesta, Valentina Shevchenko continuó con su preparación y aprovechó el tiempo extra para seguir entrenando y reclamar el cinturón durante el evento coestelar de UFC 215 el 9 de septiembre en Edmonton, Canadá.

Para esta pelea, Shevchenko alternó campamentos entre los gimnasios Gracie Barra y Houston Muay Thai en Texas, y durante el último mes de su preparación se trasladó a Denver, Colorado para practicar en el 303 Training Center, siempre acompañada de su coach Pavel Fedotov, quien ha sido parte de su equipo por más de 20 años.

La retadora asegura que los dos meses extras que tuvo para prepararse, los utilizó para mejorar en todas las facetas del deporte: “estoy lista para una pelea de pie o en el piso, hemos trabajado para cualquier situación que se pueda dar. No me importa dónde se desarrolle, yo voy a ganar en todos los aspectos”.

Shevchenko asegura que no le molestó que la pelea fuera cancelada, ya que no importa cuánto tiempo le lleve, ella va a ser campeona: “cuando el combate no se dio, tuve que esperar más, pero va a llegar el día de la pelea y voy a tener mi oportunidad. El sábado voy a poner todo el corazón. Voy avanzando hacia mi meta y cada vez estoy un paso más cerca”, comentó vía telefónica.

En la noche de su pelea ante la brasileña, la acompañará en su esquina el equipo que ha estado con ella en todas sus peleas anteriores, el cual está conformado por el coach Fedotov, su hermana Antonina, que siempre está con ella en los campamentos, y sus dos managers.

La vez anterior que se iban a enfrentar, la peruana aseguraba que Nunes recibiría un golpe diez veces más fuerte que el que ella recibió por parte de la campeona en la conferencia de prensa donde fue anunciada su pelea. Luego de que la brasileña decidiera no pelear hace dos meses, Shevchenko declara entre risas: “ahora le pegaré 20 veces más fuerte”.

UFC 215

Sábado, 9 de septiembre

Rogers Place

TV: Fighting Sports Network 17:15 hrs. (Preliminares tempranas), 19:00 hrs. (Preliminares), 21:00 hrs. (Estelares).



CARTELERA COMPLETA