Cannetti, más fuerte que nunca

CIUDAD DE MÉXICO

Guido Cannetti regresa el domingo al octágono tras dos años de inactividad, y lo hará en la primera cartelera del 2018 ante Kyung Ho Kang en San Luis, Missouri.

El argentino fue suspendido de manera temporal por la USADA, la agencia de anti-doping de los Estados Unidos tras haber dado positivo en varias sustancias prohibidas que estaban en un suplemento que utilizó, pero dichos elementos no estaban especificados en el producto, por lo que, después de realizar varias pruebas, la agencia reconoció el peleador era inocente:

“Yo hablé directamente con ellos y se pusieron a investigar, mandé suplementos abiertos y cerrados y se comunicaron con la compañía y resolvieron que yo no tenía la culpa y que todo fue accidental. Se resolvió y vinieron a hacerme la prueba de nuevo y como todo estaba bien, me dieron pelea rápido, estoy muy agradecido”.

Antes del problema con la agencia, Cannetti estaba programado para una revancha ante Marco Beltrán en la Ciudad de México en el evento del 5 de noviembre, pero fue retirado de la cartelera debido a la suspensión:

“Fue complicado porque invertí mucho en mi preparación, pensé que iba a ganar dinero con la pelea y al final no lo hice, así que se me acumularon deudas y en mi país la situación económica está bastante difícil, fue algo muy duro lo que viví, pero gracias a Dios ya estoy de vuelta y logré superar todos esos momentos”.

A pesar de tener que alejarse por dichos problemas, dice que él seguía entrenando por su propio bien y el del equipo que dirige en Argentina: “Desde el primer día yo sabía que no tenía la culpa, y la única forma de estar un poco mejor era estando en el gimnasio. Quería hacer un buen campamento y transmitir todo eso a mis alumnos, porque si yo caigo caen todos. Me tuve que mantener en las clases y motivando a la gente, para que ellos no perdieran sus objetivos”.

En el UFC tiene un récord de 1-1, su última pelea a la fecha es una victoria sobre Hugo Viana por decisión unánime, en agosto del 2015. ‘El Ninja’ comenta que fue una etapa complicada, pero que el tiempo lejos del octágono le sirvió para mejorar en varios aspectos:

“Me siento muy bien y contento de volver. Fue una etapa positiva porque arreglé lo que tenía que arreglar, curé mis lesiones y procesé todos los problemas mentales que tenía. En mi última pelea ya había arreglado eso, pero creo que ahora soy más fuerte mentalmente y más objetivo sobre mis fortalezas y debilidades, sobre lo que debo hacer y lo que no. Creo que soy un peleador mucho más profesional y espero mostrarlo este domingo. Física y mentalmente, sé que estoy más fuerte que nunca”.

En la primera parte de la preparación para enfrentar al coreano entrenó en su país natal, para también enfocarse en los ajustes de corte de peso. Posteriormente, se trasladó a Sacramento, California para entrenar con el Team Alpha Male, donde explica que hay un nivel muy alto, y su preparación fue óptima pues ahí convive con otros peleadores de la promotora.

“Mi rival es un peleador que se desarrolla en todos los ámbitos. Es muy bueno derribando y en el piso, tengo que tener mucho cuidado porque es un oponente digno y tengo que poner a funcionar mi parte estratégica más que nunca. Me preparé y estoy listo para volver con todo. Me gustaría ganar con alguna patada voladora o algún golpe sorprendente para poder sorprender a la gente y tener una pelea rápida para poder ganar algún bono, sería espectacular”, finalizó el participante de la primera temporada del reality show The Ultimate Fighter Latinoamérica.

UFC San Luis

Domingo 14 de enero del 2018

Scottrade Center

TV: Fighting Sports Network 17:00 hrs. (Preliminares tempranas), 19:00 hrs. (Preliminares), 21:00 hrs. (Estelares)

CARTELERA COMPLETA

Estelares



Jeremy Stephens vs. Doo Ho Choi.

Uriah Hall vs. Vitor Belfort.

Paige VanZant vs. Jessica-Rose Clark.

Kamaru Usman vs. Emil Weber Meek.

Preliminares

Darren Elkins vs. Michael Johnson.

James Krause vs. Alex White.

Marco Polo Reyes vs. Matt Frevola.

Thiago Alves vs. Zak Cummings.

Preliminares tempranas