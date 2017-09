Volkov finalizó a Struve en Róterdam

Tras casi un mes sin acción en el octágono, UFC volvió con una cartelera estelarizada por los dos peleadores más altos del peso completo, Stefan Struve y Alexander Volkov, que se llevó a cabo en Róterdam, Holanda.

En una pelea programada para durar cinco asaltos, el ruso Volkov y el local Struve se enfrentaron a lo largo de tres rounds en una pelea programada para cinco. En el primer asalto, Volkov se tardó en atacar a diferencia de su oponente, y al final anotó un derribo pero terminó el asalto con un corte en el pómulo izquierdo. Para el segundo, el intercambio se hizo presente, con más golpes del ruso y un par de piquetes de ojo por el holandés. Durante el tercer episodio, Volkov conectó una combinación que generó un corte en la ceja de Struve. Al final, el ruso conectó un uppercut, un volado de izquierda y otro uppercut que lograron desplomar al holandés y terminar así la pelea.

Siyar Bahadurzada y el debutante Rob Wilkinson se midieron en el evento coestelar de la noche en una pelea que llegó a los dos asaltos. En el segundo episodio, Bahadurzada conectó un golpe de izquierda que logró dañar a Wilkinson, mandándolo a la lona donde lo continuó atacando, pero Wilkinson se puso de pie para seguir recibiendo golpes y volver a caer. Los impactos por parte de Bahadurzada eran constantes y el réferi no detuvo la pelea hasta un poco más tarde, cuando Wilkinson volvió a ponerse de pie para regresar al suelo por tercera vez, donde la pelea fue detenida tras una lluvia de golpes propinada por el afgano.

Con 84 segundos de haber iniciada la contienda, Mairbek Taisumov aprovechó un descuido por parte de Felipe Silva, quien bajó la guardia después de lanzar un golpe de derecha que no logró conectar. Taisumov respondió y logró mandar a su oponente a la lona con el contragolpe, dejándolo inconsciente y fuera de combate.

WOW!!!! @Taisumov155 gets a HUGE KO victory over silva in the first round at #UFCRotterdam!@JohnGoodenUK's timing isn't so bad either! pic.twitter.com/1iWC6aPhTJ