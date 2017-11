Diego Sánchez va por la finalización

CIUDAD DE MÉXICO

Con ‘Hall of Fame’ de la banda irlandesa The Script de fondo, Diego Sánchez caminará al octágono la noche del sábado para regresar al peso wélter y enfrentar a Matt Brown en el evento coestelar de UFC en Norfolk, Virginia.

Luego de haber peleado en diferentes divisiones, asegura sentirse bien en las 170 libras, pues es su peso natural: “Los últimos años he peleado en categorías menores y me estaba matando, hacerlo me quitó mi pasión y amor por el deporte. El peso wélter es saludable para mí porque no estoy deshidratado. No pienso volver a bajar, es muy difícil para mi cuerpo y no me puedo concentrar”, comentó vía telefónica.

Esta será la última pelea de su rival, quien viene de tres derrotas al hilo y tiene casi un año sin entrar al octágono: “Matt es un striker talentoso con un gran corazón, siempre va al frente e intenta noquear a su oponente, esa es su fortaleza” comentó Sánchez, quien se ve a sí mismo ganando la contienda por finalización: “Creo que soy mejor en la lucha, y de pie también. Me siento fresco y rejuvenecido, eso hará la diferencia en esta pelea”.

“Quería un combate con Brown y me lo dieron, es un tipo duro y no lo subestimo”. Añadió que le gustaría enfrentar a Nick Díaz de nuevo, o Demian Maia, pero considera que en el peso wélter podría haber más peleas interesantes: “Creo que la división esta increíble, hay muchos talentos nuevos y se va a poner divertido. No me agrada Colby Covington, creo que es muy irrespetuoso y si tuviera la oportunidad de enfrentarlo, me encantaría”.

Sánchez entrena en Jacksonwink MMA en Albuquerque, Nuevo México, donde reside. En este lugar se ha preparado para ésta y todas sus peleas, pues explicó que su lealtad residirá siempre allí ya que ese gimnasio es su hogar y el equipo que lo compone es su familia, y señaló que planea seguir practicando con ellos hasta que llegue el fin de su carrera. Además, compartió que el proceso de preparación para este compromiso ha sido excelente.

El día de ayer, el UFC anunció que Frankie Edgar se lesionó y queda fuera su combate ante Max Holloway por el título pluma. Sánchez ha peleado en esa división, y cree que el nuevo retador entrena en el mismo gimnasio que él: “Depende de la promotora, pero me gustaría ver una revancha con Ricardo Lamas o José Aldo, tal vez mi compañero de equipo Cub Swanson podría ser una buena opción, porque ya se está preparando para una pelea”, concluyó.

Esta será la primera pelea de Sánchez en peso wélter desde el 2012, pues compitió en ligero y pluma en los últimos cinco años.





UFC Norfolk

11 de noviembre

Ted Constant Convocation Center

Cartelera completa

Estelares

Dustin Poirier vs. Anthony Pettis.

Matt Brown vs. Diego Sánchez.

Andrei Arlovski vs. Júnior Albini.

Nate Marquardt vs. Cezar Ferreira.

Raphael Assunção vs. Matthew Lopez.

Joe Lauzon vs. Clay Guida.

Preliminares

John Dodson vs. Marlon Moraes.

Tatiana Suarez vs. Viviane Pereira.

Sage Northcutt vs. Michel Quiñones.

Angela Hill vs. Nina Ansaroff.

Preliminares tempranas