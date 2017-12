Quiere más en 2018

LAS VEGAS, NEVADA

Aunque nació y se crió en el norte de California, Cynthia Calvillo se ha convertido en la peleadora más exitosa vistiendo los colores de México dentro del UFC. La hija de una familia nayarita busca su cuarta victoria dentro del octágono este sábado ante Carla Esparza.

Calvillo debutó en la promotora hace apenas nueve meses y podría terminar el año como la más ganadora en todas las categorías femeniles, sin embargo, piensa que todavía puede ser mejor.

“Ojalá que sea así (cerrar el año venciendo a Esparza), creo que soy la única peleadora con cuatro peleas este año y si ganó pues seré la única con cuatro victorias, estoy bien feliz y espero seguir teniendo todo este éxito. Ojalá que en el año que entra pueda pelear cinco, ya lo hice este año pero solo cuatro fueron dentro del UFC”, explicó la integrante del Team Alpha Male en entrevista con La Afición.

Este jueves volvió a verse las caras con la ex campeona del peso paja del UFC, quien la retó verbalmente luego de que pidiera pelear contra ella, pero el incidente está en el pasado para ambas. Están enfocadas en la función del sábado.

Calvillo está sembrada número 6 en su división y su rival actual venció a la monarca Rose Namajunas, así que siente la oportunidad de pelear por el cetro pronto.

“Si me dan la oportunidad para pelear por el título la voy a tomar, es lo que yo quiero ser, quiero ser campeona. Sé que hay otras muchachas que se merecen pelear por el título, como Tecia Torres, que todavía no pelea por el título y si le gana a Jessica Andrade se lo merece, a ella también la podrían poner, pero yo ya quiero hacerlo”, agregó.

Si el deseo no se cumple, pedirá un enfrentamiento con una top 5 lo más pronto posible para mantenerse como contendiente.

Con el crecimiento en esta corta estadía en el UFC, se ha encontrado con miles de mexicanos que la siguen y ya pudo estar como invitada en la Ciudad de México durante el mes de agosto para sentirlo de cerca, “Es increíble caminar en la calle y ver que la gente me conoce, me pongo nerviosa porque a veces es mucha gente y me sigue sorprendiendo”, finalizó la artemarcialista de 30 años.

UFC 219

30 de diciembre 2017

T-Mobile Arena

TV: Fighting Sports Network 18:30 hrs. (Preliminares tempranas), 19:00 hrs. (Preliminares), 21:00 hrs. (Estelares).

CARTELERA COMPLETA

Estelares

Cristiane Justino vs. Holly Holm (Por el título pluma femenil de UFC).

Khabib Nurmagomedov vs. Edson Barboza.

Dan Hooker vs. Marc Diakiese.

Cynthia Calvillo vs. Carla Esparza.

Carlos Condit vs. Neil Magny.

Preliminares

Khalil Rountree vs. Michał Oleksiejczuk.

Myles Jury vs. Rick Glenn.

Marvin Vettori vs. Omari Akhmedov.

Louis Smolka vs. Matheus Nicolau.

Preliminares tempranas