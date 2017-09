"El cinturón se queda en casa": Nunes

CIUDAD DE MÉXICO

La revancha entre Amanda Nunes y Valentina Shevchenko tendrá lugar el sábado en el evento coestelar de UFC 215, esta vez con el título de las 135 libras femeniles de por medio.

El combate estaba programado para ser el evento estelar en UFC 213, pero se pospuso por una condición médica de la actual campeona: “como ya lo he dicho antes, tengo problemas de sinusitis crónica y es algo que no puedo controlar. Me sentía mal, y mi esquina me recomendó no salir a pelear”, comentó Nunes vía telefónica para La Afición.

Nunes y Shevchenko no son extrañas la una a la otra, pues se enfrentaron dentro la jaula de UFC en marzo del año pasado en un combate cerrado, donde la brasileña salió con el brazo en alto luego de tres asaltos, por decisión unánime:

“Vi los errores que cometí en ese combate para afinar detalles. Estudiarlo me ha ayudado mucho en el proceso de preparación, planeamos un par de estrategias que creo que pueden funcionar en la jaula, pero no puedo revelar mucho”, agregó. “Va a ser una batalla. Ella ya quiere pelear, al igual que yo, y estoy lista para lo que sea”.

La campeona mencionó que, aparte de mantener vivo el sueño de ser la número uno, significaría mucho para ella poder mantener el cetro en su país natal: “el cinturón está en mi casa, quiero regresar y verlo donde lo dejé. Tener el título es un sueño hecho realidad y espero mantenerlo conmigo por mucho tiempo, se va a quedar en Brasil”.

Además, declaró que no le gusta pensar en quién de las demás contendientes del peso gallo femenil de la promotora tendría la posibilidad de ser la próxima en enfrentarla: “no quiero hablar de quién podría ser mi oponente después. Por ahora sólo está Valentina, ella es la siguiente”, concluyó la monarca de las 135 libras.





UFC 215

Sábado, 9 de septiembre

Rogers Place

TV: Fighting Sports Network 17:15 hrs. (Preliminares tempranas), 19:00 hrs. (Preliminares), 21:00 hrs. (Estelares).



CARTELERA COMPLETA

Estelares

Demetrious Johnson vs. Ray Borg (título mosca).

Amanda Nunes vs. Valentina Shevchenko (título gallo).

Neil Magny vs. Rafael Dos Anjos.

Ilir Latifi vs. Tyson Pedro.

Jeremy Stephens vs. Gilbert Melendez.

Preliminares

Sarah McMann vs. Ketlen Vieira.

Henry Cejudo vs. Wilson Reis.

Sarah Moras vs. Ashlee Evans-Smith

Gavin Tucker vs. Rick Glenn.

Preliminares tempranas