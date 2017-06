Marco Beltrán, sin miedo al peso mosca

CIUDAD DE MÉXICO

Marco Beltrán tendrá su primera pelea en las 125 libras dentro del UFC el 3 de junio, cuando abra la cartelera de UFC 212 en Río de Janeiro, Brasil al enfrentarse al debutante local Deiveson Alcantara.

“Alcantara es un muy buen rival, como todos los que hay en la compañía. Él está invicto en una de las empresas más importantes de Brasil, que le sirve a muchos peleadores como catapulta para llegar a UFC. Es un buen oponente, no lo he visto en persona aún, pero estoy seguro de que será una pelea dura y que él irá siempre para adelante”, comentó el mexicano vía telefónica para La Afición. “No quiero revelar mucho sobre mi estrategia, pero pues voy a usar mis recursos, la estatura es algo que me favorece en esta división y es parte de mi plan del cambio, creo que es un factor importante. Pienso mantener la pelea todo el tiempo arriba y creo que va a ser un buen enfrentamiento.”

Sobre su debut en peso mosca, Beltrán confesó que el cambio en su dieta fue un poco complicado. Sin embargo, su campamento de preparación no fue muy diferente a los anteriores: “ahorita estoy en un peso que nunca había estado y de repente tengo bajones, pero todo va bien. Sólo he tenido que comer más sano para poder dar el peso, que en las 135 libras nunca me costó lograr, pero la desventaja siempre era obvia porque aunque no es mucho, hay gente con la que compites que tiene más experiencia en eso y usa el peso a su favor y realmente en las peleas sí se siente cuando alguien es más pesado que tú. Creo que por la demanda que requiere este tipo de competencia lo mejor es bajar. La preparación fue dura para la nueva división porque ajusté varias cosas en cuanto al peso y la alimentación, pero siempre he tenido buenos camps” agregó.

Se preparó en el gimnasio Valle Flow Striking en Chicago, donde reside y entrena junto a Yair Rodríguez bajo la tutela de Mike Valle. “Tuve un buen camp con mis compañeros del gimnasio, pues estuve con Mike, Yair y gente que tuvo peleas recientemente. Todo salió bien, nada fuera de lo normal.” En sus últimas apariciones en la jaula, Valle y Rodríguez estuvieron en su esquina, pero por diversos compromisos por parte de ambos, esta vez no será así: “’Pantera’ va saliendo de su pelea y ahorita está entrenando porque quiere demostrar lo que él en verdad es, un buen atleta. Creo que está en su derecho de estar en el gimnasio y se entiende que no me pueda acompañar el sábado, y Mike tiene que estar con otros de mis compañeros, entonces me acompañarán Anthony Marti (entrenador de lucha) y Salvador Garayzar (nutriólogo) a la pelea del sábado”.

En caso de salir vencedor y sin lesiones, a Marco le gustaría un lugar en la cartelera de UFC México el 5 de Agosto: “La idea es ganar para pedir el micrófono y una oportunidad de pelear en mi país. Pienso que como apenas voy saliendo de un campamento de preparación, voy encarrerado y estaría listo para pelear esa noche.” Hasta ahora, cuatro mexicanos han sido revelados para el próximo evento de la compañía en la Ciudad de México y el resto será publicado en las próximas semanas.

UFC 212

Jeunesse Arena



Sábado 3 de junio

TV: Fighting Sports Network 17:30 hrs. (Preliminares tempranas), 19:00 hrs. (Preliminares), 21:00 hrs. (Estelares)

Cartelera Completa

Estelares

José Aldo vs. Max Holloway (unificación título pluma varonil).

Claudia Gadelha vs. Karolina Kowalkiewicz.

Vitor Belfort vs. Nate Marquardt.

Paulo Borrachinha vs. Oluwale Bamgbose.

Erick Silva vs. Yancy Medeiros.

Preliminares

Raphael Assuncao vs. Marlon Moraes.

Antonio Carlos Junior vs. Eric Spicely.

Johnny Eduardo vs. Matthew Lopez.

Iuri Alcantara vs. Brian Kelleher.

Preliminares Tempranas