Pantera quiere al mejor BJ Penn

PHOENIX, Arizona

Ya no es una novedad, Yair ‘Pantera’ Rodríguez se confirma como una estrella del UFC al ser estelar por segunda vez en un evento de la promotora, pero ésta vez tiene mucho que ganar si cumple con el pronóstico y se lleva una victoria ante el legendario BJ Penn este domingo en el UFC Fight Night de Phoenix.

El ‘Prodigio’ fue campeón de las 155 y 170 libras en momentos diferentes de su carrera, es miembro del Salón de la Fama y sale del retiro luego de más de dos años sin actividad, pero es claro no favorito en las apuestas ante el chihuahuense.

Para el ‘Pantera’, ésta es una oportunidad inmejorable, vencer a Penn le quitará la etiqueta de prospecto para dejarlo como una realidad de las 145 libras y comenzar el camino a la pelea por el título en el futuro cercano.

“Estoy esperando al mejor BJ Penn de regreso. Se que a veces requieres de un tiempo para acomodar tus pensamientos, acomodar tu entrenamiento y ver si es en realidad lo que quieres, como lo hice yo en algún tiempo. Se tomó un descansó e hizo lo que quería, yo se que va regresar renovado más fuerte”, compartió Rodríguez en entrevista con La Afición.

El rival hawaiano ha venido asegurando que es una pelea ganable y menospreciando al de Parral, Chihuahua, pero no quiere engancharse con sus palabras, “Siempre hago mi dieta correcta por semanas o meses. Mi ejercicio ye el entrenamiento es correcto. También el entrenamiento mental con mi coach Alethia (Olmedo), con mis coaches que siempre están conmigo con Mike (Valle), Luiz (Claudio), con Piera (Spizirri), al gente que está alrededor como mis padres. Me siento contento de pelear con Penn, vengo muy listo y muy preparado”, agregó.

Ésta será su primera pelea sin el experimentado Greg Jackson en su esquina, quien está ayudando a BJ en su retorno a la actividad y ahora estará del lado de sus oponentes,

“Coach Greg le puede decir lo que quiera a BJ Penn y no habrá ninguna diferencia. Me he estado preparando durante más de dos años fuera de su academia y si bien ha estado en mis esquinas, el mismo me lo ha dicho, yo soy un peleador diferente. Él lo sabe, yo lo sé, lo sabe mi esquina lo sabe la gente y no importa con lo que vengan estoy seguro de que estaré preparado”, expresó.

El ganador de la primera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica aseguró que está listo para cualquier escenario ante el veterano de 38 años. “Se que es un peleador bastante completo, pero no se como decirlo sin que suene ególatra. Si yo quiero cambiar de estilo lo puedo hacer, puedo boxearlo, patearlo, lanzar mis patadas creativas o golpes creativos y se que ahí van a estar, Depende de cómo empiece a moverse y que tanto me empiece a presionar, caminando hacia atrás o hacia delante y toda la estrategia esta basada en el BJ Penn que hemos visto en las peleas anteriores”, detalló el mexicano.

Esta cartelera tiene mucha atención, pues está ligad aa los playoffs de la NFL en los Estados Unidos, sin embargo, no tiene pensado un rival para retar en caso de victoria sobre la jaula, "Le voy a dejar a la UFC que nos diga, pero obviamente estoy buscando ser el campeón del mundo. Muchas veces te pierdes en el camino y tratas de apresurar las cosas cuando no están ahí, yo creo que pelea con pelea me he ganado la oportunidad. Si pierdo no se que pase, pero si gano estoy seguro que me acercará a pelear por el cinturón muy pronto", finalizó Rodríguez, quien mantiene en su equipo como coach principal a Mike Valle y ha agregado a Luiz Claudio como entrenador de jiujitsu, y trabajó el aspecto mental con su 'Life coach' Alethia Olmedo.





UFC FIGHT NIGHT: RODRÍGUEZ VS PENN

DOMINGO 15 DE ENERO

Phoenix, Arizona

Talking Stick Arena

TV: UFC Network

Cartelera estelar

Yair Rodriguez vs. B.J. Penn

Marcin Held vs. Joe Lauzon

Court McGee vs. Ben Saunders

John Moraga vs. Sergio Pettis

Preeliminares

Augusto Mendes vs. Frankie Saenz

Aleksei Oleinik vs. Viktor Pesta

Tony Martin vs. Alex White

Drakkar Klose vs. Devin Powell

Preeliminares tempranas

Nina Ansaroff vs. Jocelyn Jones-Lybarger

Walt Harris vs. Chase Sherman

Joachim Christensen vs. Bojan Mihajlovic

Cyril Asker vs. Dmitrii Smoliakov