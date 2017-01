'Pantera' vs. Penn: Resultados ¡EN VIVO!

El orgullo de Hidalgo del Parral, Chihuahua, Yair Rodríguez regresa al octágono para estelarizar la cartelera del UFC en Phoenix. Ésta vez ante el legendario BJ Penn, ex campeón de las 155 y 170 libras que busca regresar a los primeros planos luego de más de 30 meses de ausencia.

PREELIMINARES

En una pelea trabada entre el suelo y el intercambio de pie, Tony Martin se llevó la decisión unánime sobre Alex White. Durante el primert round, la acción se suspendió por un problema en los shorts de Martin, quien supero en control y dominio a su oponente.

PREELIMINARES TEMPRANAS

Nina Ansaroff subió a la jaula acompañada de su pareja y compañera de gimnasio en American Top Team, Amanda Nunes, actual monarca gallo del UFC. Mostró un depurado estilo de boxeo y sacó provecho de sus posiciones cuando estuvo en la lona con Jocelyn Jones-Lybarger.

Pasó la mayor parte del segundo round tomando la espalda de Jocelyn, pero no pudo finalizar con el mataleón ante la resistencia de la peleadora local.

La fórmula fua la misma en el tercero, mejor golpeo de Ansaroff, dominio y control de la espalda hasta que llegó el sometimiento, Jones Lybarger

Chase Sherman demostró tener una quijada resistente ante las combinaciones de Walt Harris. El ex jugador de futbol ameriacano fue conectado en varias ocasiones por la mano derecha de Harris, que en el afán por finalizar conectó dos patadas ilegales en la zona baja a Sherman.

Con la pegada de los pesos completos era cuantió de tiempo para que el nocaut llegara. Harris abrió la puerta con un rodillazo a la cabeza y cerró la combinación con un gancho de izquierda directo a la quijada que para llevarse la victoria.

Right hook + Knee + Straight left = FINISH HIM!!! @TheBigTicket205 w/ a HUGE KO!!! What a start to #UFCPhoenixpic.twitter.com/GtW5RiGw1A