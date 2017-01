BJ Penn: "más real que nunca"

PHOENIX, Arizona

Pasaron 30 meses para que finalmente sucediera. BJ Penn finalmente está de regreso y la prueba no será fácil. Enfrenta al mejor prospecto de la división pluma, el mexicano Yair ‘Pantera’ Rodríguez en el evento estelar del UFC Fight Night de Phoenix.

Todos dudaron de él, pero asegura que intento será honesto y no está aquí para ser plataforma del chihuahuense.

“Este va a ser el intento más real de BJ Penn que han visto, se lo que está en juego, se que edad tengo, sé lo que piensa la gente y que estan dudando de mi energía. Pero a mí me encanta pelear para la gente y este será un intento muy real de regresar y pelear un día por el cinturón de las 145 libras”, expresó Penn en entrevista con La Afición.

A pesar del apoyo de los latinos a Rodríguez, el legado del doble campeón le alcanza para ser reconocido por los fans de la ciudad, que gritaron su nombre durante los entrenamientos públicos y en el pesaje ceremonial. “Ver a los fans me hace pensar, sí, por eso hago esto. Jason Parillo, mi coach, me decía ‘Aliméntate de esto’, disfruta el momento”, compartió el hawaiano.

Penn hizo este campamento en el gimnasio de Grez Jakcson y Mike Winkeljohn en Albuquerque, academia donde entrenó Yair hasta 2014, cuando se mudó a Chicago con Mike Valle. Hecho que ha provocado muchos comentarios pues será la primera pelea de Yair sin Greg en su esquina.

“Me hablaron mucho de él, me dijeron que lo alimenta, que le gusta y que no le gusta, porque pelea y como vencerlo. Crreo que me dieron buenos consejos, pero además de eso tengo mi experiencia, estoy aquí desde el 2001, se lo que hacer cuando llega alguien que quiere tirar mil patadas giratorias, para mi no es algo nuevo”, explicó el ex monarca de las 155 y 170 libras.

Para BJ, Rodríguez y su equipo tomaron la pelea confiados en que está acabado, pero pueden llevarse una sorpresa,“Ellos piensan que es una pelea fácil que estoy regresando y no se qué, pero no me molesta, estoy yéndome y ya verán lo que pasa en la jaula”, agregó.

UFC Fight Night

Phoenix, Arizona

Talking Stick Arena

Domingo 15 de enero

TV: UFC Network

17:00 hrs

CARTELERA ESTELAR

Yair Rodriguez (145) vs. B.J. Penn (146)

Marcin Held (156) vs. Joe Lauzon (155)

Court McGee (170) vs. Ben Saunders (170)

John Moraga (126) vs. Sergio Pettis (125)

PREELIMINARES

Augusto Mendes (135) vs. Frankie Saenz (135)

Aleksei Oleinik (242) vs. Viktor Pesta (239)

Tony Martin (155) vs. Alex White (155)

Drakkar Klose (156) vs. Devin Powell (155)

PRELIMINARES TEMPRANAS

Nina Ansaroff (116) vs. Jocelyn Jones-Lybarger (115)

Walt Harris (254) vs. Chase Sherman (246)

Joachim Christensen (205) vs. Bojan Mihajlovic (205)

Cyril Asker (248) vs. Dmitrii Smoliakov (257