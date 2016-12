Próxima parada: ¿Argentina?

Ciudad de México

El UFC dará el paso a Sudamérica en 2017, según lo anunció su Vicepresidente Joe Carr, luego del último evento en Sao Paulo, Brasil y los rumores apuntan al país vecino, Argentina, para ser la siguiente sede en latinoamérica.

La promotora ha llevado a cabo cuatro eventos en territorio mexicano entre 2014 y 2016, dos Pagos Por Evento en la ciudad de México y dos Fight Night, uno en Monterrey en 2015 y el más reciente en noviembre en la Arena Ciudad de México, pero parece ser momento de llegar a un nuevo mercado.

El auge de sus peleadores como Santiago Ponzinibbio, o los particpantes de TUF, Guido Canetti, Kevin Medinilla, Marcelo Rojo o Javier Ganin, hacen cada vez más factible la realización de un evento y su mejor aliado es un doble medallista olímpico, Fabricio Oberto.

Nunca practicó lucha, boxeo o judo, pero fue parte de la generación más exitosa del básquetbol argentino, sus condiciones lo llevaron a jugar en las mejores ligas europeas antes de llegar a la NBA, donde empezó su fanatismo por las artes marciales mixtas.

“Lo comencé a ver cuando estaba en la NBA, en el canal de UFC TV, salió la posibilidad de ver las peleas, eventos que se hacían acá y he visto algunos de los UFC cuando voy a Estados Unidos. Después, hace dos años comencé a practicar un poco de jiujitsu y eso me ayudó a ir entendiendo o preprarando y bueno es algo que me gusta ver, relató Oberto a La Afición vía telefónica desde su casa en Córdoba.

Desde que entrena jiujitsu brasileño dejó de ser un simple espectador para tratar de involucrarse y poner de su parte para que el deporte tenga fomento en su país, “Si no lo puedo ver (El UFC), es que estoy viajando, pero siempre estoy viendo quienes son los peleadores. Ahora ha crecido muchísimo y conociendo el ambiente del jiujitsu creo que es otra forma de relacionarme”, agregó el ex centro de 2.08 metros de estatura.

Durante el 2016 vio las peleas en vivo en el Forum de Los Angeles para UFC 199, donde asegura que disfrutó “desde la primera preeliminar hasta la última de las estelares” y surgió la idea de contactar al UFC, para hacer que suceda en su casa.

“Soy bastante emprendedor, desde trabajar en una bodega hasta la parte de relaciones internacionales de la Selección Argentina, coordinar el partido ante Estados Unidos en Las Vegas, también cuando viene Lituania, Francia y Serbia aquí a Córdoba o Buenos Aires. Es algo que también me gusta muchísimo, tener la chance de tener esta imagen de haber jugado en la NBA y la selección para ayudar a que mejore el deporte del básquet y también este, porque ya no es ninguna sorpresa lo que está pasando aquí con la UFC”, explicó sobre su experiencia fuera de la duela, misma que está aplicando para impulsar la llegada de la compañía en 2017.

Oberto destaca la cantidad de espectáculos internacionales y bandas que hacen gira en su país, así como la pasión por los deportes. Está seguro que será un éxito y que hay sedes, en su misma ciudad de Córdoba, donde puede hacerse.

“El Orfeo hace muchos eventos, claro hay lugares mucho más grandes, como el estadio cuando se despidió (Mario) Kempes, pero también en el Orfeo viene el Cirque Du Soleil y se puede armar algo importante para traer al UFC; nos sorprenderíamos de lo que pasaría y toda la gente que vendría a este evento”, consideró el ex campeón de la NBA con los Spurs de San Antonio.

Reconoce que desde niño no se acercó a otro deporte que no fuera el básquet, hasta que logró el objetivo de ser medallista de oro en 2004, eso lo convirtió en una cara familiar y confiable para los empresarios estadunidense. De la misma forma en la que ese equipo que compartió con históricos como Manu Ginobili, Luis Scola, Andres Nocioni o Carlos Delfino, quiere sembar otra semilla en el deporte argentino

“Lo más importante es la forma de ser solidarios y trabajar en equipo, lo vimos al ganar la Copa Davis, el funcionamiento, la sincronicidad y todo el apoyo. Pasa en el tenis, en el básquet, en el rugby y en el hockey, creo que poner el nombre del equipo por encima de todo es lo que hace la diferencia en los equipos argentinos. Lo mío fue el básquet desde niño y ahora tengo una afición también, en los últimos años he venido entendiendo más de las reglas, las tomas y tener la posibilidad de disfrutarlo de otra manera”, explicó.

Buenos Aires fue sede de TUF Latinoamérica 3, pero nuva ha tenido combates de UFC



Además de participar como analista de básquetbol para la televisión está involucrado de lleno en la comunidad del jiujitsu, en la que ha encontrado un entendimiento más profundo entre practicantes que la de otros deportes, con ese desarrollo, está seguro de que Argentina es el mejor paso para UFC el próximo año en la región, “Yo creo que es un mercado que se está expandiendo y sudamérica es una pieza importante, Brasil es grande, pero Argentina también, es un empujón para ser globales y tenemos que gestionarlo”, finalizó.