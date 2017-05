Yair Rodríguez: "es una buena lección"

CIUDAD DE MÉXICO

Después de su primera derrota en UFC ante Frankie Edgar, el originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua, realizó una transmisión en sus redes sociales hablando sobre su recuperación y explicando lo que pasó desde su punto de vista.

“Hablaba en serio cuando decía que quería noquear a Frankie Edgar. Creo que vine a este mundo y a esta empresa a hacer algo que nadie había hecho y no lo digo de una manera arrogante. Por una cosa u otra no se dieron las cosas como estaban planeadas” sentenció Yair Rodríguez en el mensaje para sus seguidores.

Sobre su desempeño en la pelea, declaró: “Creo que a distancia lo estuve manejando bien pero me llevó a la reja, me controló y me tumbó. Estuvo atacando todo el tiempo y creó un daño en el ojo que yo sentí desde el inicio. Intenté sumisiones y traté de quitármelo de encima pero tenía mucha presión sobre mí. Pensé en defenderme, moví la cabeza lo más que pude e intenté más sumisiones. En la pantalla vi mi ojo y pensé ‘ponte trucha’”.

Al finalizar el primer asalto, el ojo de ‘Pantera’ ya había recibido demasiado daño y salió a intentar cambiar la situación: “Para el segundo round salí un poco más cauteloso, el tiempo que estuve arriba no hubo peligro pero me llevó al suelo y creí por un momento tenerlo en el kneebar (barra a la rodilla), pero se me escapó. Es un peleador con mucha experiencia y no pude hacer nada, no pude finalizarlo con la sumisión que había estado practicando”, confesó.

Cuando terminó el segundo round, Yair declaró haber perdido completamente la visibilidad de su ojo izquierdo, pero quería seguir peleando, por lo que dijo a los doctores todo lo contrario: “ya con el daño en el ojo para el tercer round no veía nada, a los doctores les contestaba que sí podía, pero no veía. Pararon la pelea, creo que fue una decisión médica bastante buena pues mi ojo estaba dañado y la salud es primero. Es una buena lección el haber peleado contra alguien con tanta experiencia, esto solamente me va a hacer mejor y yo sigo motivado.”

El ‘Pantera’ planeaba pedir una oportunidad para pelear por el título de las 145 libras, pero el resultado no fue favorecedor: “Mi plan era ir a ganar, regresar a Chicago, seguir entrenando e ir a Brasil a pedir el cinturón, pero las cosas se dan y todo es cómo tomas las cosas, yo estoy aprendiendo de la derrota y espero que no me vuelva a pasar. Soy un campeón y el hecho de que haya perdido la pelea no quiere decir que no sea un ganador, mentalmente yo me sigo viendo como alguien que es bueno, pues esto es a todo lo que me dedico. Mi vida se basa en mejorar aunque no fue suficiente el trabajo que se hizo, sólo queda aprender. Seguimos adelante, esto no para aquí”. Tras esta declaración, agradeció a todos por el apoyo brindado en su carrera.