UFC México: anuncian los precios de boletos

CIUDAD DE MÉXICO

El UFC publicó los precios de los boletos para el próximo evento de la compañía en la Ciudad de México el 5 de Agosto, donde Brandon Moreno encabezará la cartelera ante Sergio Pettis en un combate de peso mosca a cinco rounds.

Se trata de la cuarta visita de la promotora al recinto de Azcapotzalco desde el 2014 cuando Fabricio Werdum se coronó campeón interino en UFC 180. Siete meses más tarde unificó el cinturón del peso completo en el estelar de UFC 188 y apenas el 5 de noviembre del año pasado, la empresa de artes marciales mixtas más grande del mundo trajo su primer Fight Night a la capital mexicana con la pelea entre Tony Ferguson y Rafael Dos Anjos como la atracción principal.

En noviembre del 2015, el UFC visitó por primera vez la Arena Monterrey al norte del país.

Los boletos estarán a la venta para el público en general a partir del 9 de junio y la lista de precios es la siguiente:

Octagonside - $3,575.00

Retractil platino - $2,475.00

Retractil oro - $1,705.00

Platea platino - $1,320.00

Super palco - $1,045.00

Platea oro - 1,045.00

Barrera platino - $880.00

Barrera oro - $660.00

Preferente - $495.00

Butaca - $385.00

UFC Fight Night

Arena Ciudad de México

5 de agosto

Peleas confirmadas:

Brandon Moreno vs. Sergio Pettis (Estelar 5 rounds)

José Alberto Quiñonez vs. Diego Rivas

Héctor Sandoval vs. Dustin Ortiz

Martín Bravo vs. Chris Gruetzemacher

Rashad Evans vs. Sam Alvey

Álvaro Herrera vs. Jordan Rinaldi