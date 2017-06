Sergio Pettis: "ahora soy más maduro"

CIUDAD DE MÉXICO

Sergio Pettis estaba programado para enfrentar a Henry Cejudo en UFC 211, pero por una lesión de Cejudo, la pelea fue cancelada. En cambio, enfrentará a Brandon Moreno el 5 de Agosto en la Ciudad de México cuando ambos estelaricen la pelea principal de la noche. Durante el Día de Medios, que tuvo lugar en el centro de la Ciudad, se dio el primer careo entre los pesos mosca.

Ambos peleadores han pasado un par de días juntos promocionando su pelea, lo que les ha dado oportunidad de conocerse en una faceta diferente a la de deportistas: “estoy emocionado por pelear en la Ciudad de México, he convivido con Brandon y creo que es un chico amable y tranquilo, igual que yo. Como oponente creo que es muy bueno, tiene tres apariciones espectaculares en el octágono. Su oponente anterior es mi compañero de equipo, Dustin Ortiz, a quien venció de una manera impresionante, entonces estoy emocionado por la pelea” declaró Pettis. "Me he preparado mucho, me siento más maduro y no sólo quiero ser parte del UFC, sino que quiero ser de los mejores en la compañía".

El menor de los hermanos Pettis reconoce que todo este tipo de atención es nuevo para él, sin embargo, considera esta una buena oportunidad de crecimiento no sólo para él sino para la división en la que pelea: “me da gusto que UFC haga esta pelea, porque demuestra que me toman en cuenta porque trabajo duro, y que nuestra división también es buena. Tal vez somos más bajos, pero cuando salimos a pelear, también salimos a dar todo.”

UFC México

5 de Agosto

Arena Ciudad de México

PELEAS CONFIRMADAS

Brandon Moreno vs. Sergio Pettis (estelar cinco rounds).

José Alberto Quiñónez vs. Diego Rivas.

Héctor Sandoval vs. Dustin Ortiz.

Rashad Evans vs. Sam Alvey.

Álvaro Herrera vs. Jordan Rinaldi.