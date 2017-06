‘Teco’ Quiñonez: “soy un nuevo peleador”

CIUDAD DE MÉXICO

José Alberto Quiñonez regresa al octágono el 5 de agosto en la Arena Ciudad de México, donde enfrentará al chileno Diego Rivas en una contienda de 135 libras.

‘Teco’ y su oponente fueron participantes de la primera temporada del reality show The Ultimate Fighter Latinoamérica y no existe malasangre entre ellos: “Llevo una buena relación con él, platicamos en el retiro de atletas de UFC en Las Vegas, no sabíamos de la pelea aún. Yo ya no quería pelear contra latinos, porque cuando vencí a ‘Chimmy’ Morales lo cortaron y no quiero eso, porque todos ellos son como hermanos para mí, pero estoy dispuesto a pelear con quien sea. Diego es un buen rival y espero que llegue en buena forma, porque yo vengo bien preparado y tengo muchas ganas de pelear.”

Quiñonez compartirá cartelera con sus compañeros del Entram Gym en Tijuana, Martín Bravo y Brandon Moreno, quienes planean viajar a la Ciudad de México cercano a la fecha del evento para prepararse: “La estrategia es venir juntos para entrenar y aclimatarnos, pues no podemos descuidar la altura de la Ciudad de México porque si no le dedicamos el tiempo necesario a adaptarnos, podemos perder. Buscamos hacer un buen campamento porque estamos en un nivel en el que no podemos cometer errores, descuidar la dieta ni el cardio, que es muy importante para las peleas”, comentó.

Luego de participar en el reality show, ‘Teco’ llegó al Entram Gym, donde entrena desde 2014: “En el gimnasio tenemos una buena actitud de equipo y trabajamos duro, esa es la mentalidad que el coach Raúl Arvizu nos inculca, queremos seguir creciendo como deportistas y como equipo. Mi hermano Cristian y yo hemos entrenado juntos desde que éramos chicos, practicar y mantenernos sanos ha sido algo que nos ha unido. Él y el coach Arvizu siempre me acompañan, espero que estén conmigo en la esquina el día de la pelea.”

Después de sufrir una lesión en la rodilla, la cual lo mantuvo alejado del octágono casi un año, Quiñonez utilizó el tiempo para enfocarse en progresar: “Creo que soy un nuevo peleador porque tengo la mentalidad de ir mejorando, en este deporte uno nunca para de aprender y eso se ve en las nuevas generaciones. Es la segunda vez que voy a pelear en la Ciudad de México y voy a dejar todo, vengo a dar un buen show y espero hacer vibrar la Arena Ciudad de México, esta vez voy contra un latino, que también es sangre dura y difícil de quebrar, espero hacer una buena pelea, estoy seguro que se va a preparar bien porque conozco su mentalidad. Ambos tenemos tiempo sin pelear y yo vengo con todo”, sentenció el peleador.

La venta de boletos para UFC México inicia el 9 de junio y más peleas serán anunciadas en los próximos días.

UFC Fight Night

Arena Ciudad de México

5 de agosto

Peleas confirmadas:

Brandon Moreno vs. Sergio Pettis (Estelar 5 rounds)

José Alberto Quiñonez vs. Diego Rivas

Héctor Sandoval vs. Dustin Ortiz

Martín Bravo vs. Chris Gruetzemacher

Rashad Evans vs. Sam Alvey

Álvaro Herrera vs. Jordan Rinaldi