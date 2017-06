Brandon Moreno: “se van a parar de sus asientos”

CIUDAD DE MÉXICO

Brandon Moreno enfrentará a Sergio Pettis en el evento estelar de UFC México el 5 de Agosto en la Arena Ciudad de México, y será la primera vez de ambos protagonizando la pelea principal de una cartelera. El primer careo entre los pesos mosca tuvo lugar hoy en la Ciudad de México ante diversos medios de comunicación, donde los peleadores también hicieron diversas declaraciones sobre el evento.

Brandon viene de tres victorias al hilo desde su debut dentro de UFC, y comenta estar emocionado por pelear en su país natal: “todo ha pasado muy rápido, el año anterior en esta misma fecha estaba viendo si entraba al reality show The Ultimate Fighter y ahora estoy haciendo mi primer evento estelar frente a toda la gente mexicana, estoy muy contento. Sergio es un oponente bastante completo, al igual que yo, entonces estamos preparando una estrategia para enfrentarlo."

Moreno entrena en el Entram Gym de Tijuana, pero se ha apoyado con el coach Duane Ludwig para mejorar sus técnicas, esta vez no será diferente: “la mitad de junio voy a entrenar en Tijuana y la otra mitad en Los Ángeles con TJ Dillashaw y Ludwig, después todo julio voy a entrenar en la Ciudad de México. Aunque dos de mis compañeros del gimnasio están en la cartelera, cada quien tendrá sus entrenamientos por separado. A mí me apoyarán Fernando González, José Alday, Martín Calvo y Matt Schnell, que estuvo conmigo en el reality show”, comentó el tijuanense.

Brandon se ha colocado entre los diez mejores de su división en un periodo de tiempo muy corto, por lo que ha recibido críticas por estelarizar un evento tan pronto: “he visto que a la gente no le gusta que seamos el evento estelar y eso es algo que yo no puedo controlar, pero puedo entrenar muy duro y poner todo mi corazón en cada entrenamiento para que en mi pelea se paren de sus asientos” con esta declaración, Brandon invita a la audiencia a darle una oportunidad y no perderse la pelea el 5 de Agosto.

UFC México

5 de Agosto

Arena Ciudad de México

PELEAS CONFIRMADAS

Brandon Moreno vs. Sergio Pettis (estelar cinco rounds).

José Alberto Quiñónez vs. Diego Rivas.

Héctor Sandoval vs. Dustin Ortiz.

Rashad Evans vs. Sam Alvey.

Álvaro Herrera vs. Jordan Rinaldi.