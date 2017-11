Buscará Polo Reyes retomar el camino de la victoria

CIUDAD DE MÉXICO

Marco Polo Reyes vuelve al octágono en la primera función del UFC en el 2018 en San Luis, Missouri para enfrentar a Matt Frevola el 14 de enero, misma fecha en que su compatriota Irene Aldana chocará con Talita Bernarndo.

“Quiero agradecer al UFC por darme la oportunidad de arrancar el año en un evento con presencia latina, también está mi compañera Irene y estoy muy contento por eso. Ella ha dado excelentes batallas y eso me inspira para dar un buen espectáculo, que la gente salga contenta y que tengamos buenos resultados, porque los dos tenemos peleas complicadas” externó vía telefónica.

Será la primera pelea oficial de Frevola dentro del UFC, a donde llegó a través de la promotora de desarrollo Dana White's Tuesday Night Contender Series. En su carrera profesional, cuenta con seis victorias y ninguna derrota. Reyes ya lo ha estudiado bien, y se está preparando para cualquier rumbo que pueda tomar la contienda:

“Es un peleador fuerte y completo, pone mucha presión. Puede buscar la pelea a ras de lona, o puede quedarse de pie. Estoy entrenando para estar listo en cualquier situación que se pueda dar. He estado trabajando grappling y distancia”, comentó. Hace una semana, llegó a Tijuana para prepararse en el Entram Gym, pero previamente se preparó en su estado natal:

“Estuve entrenando en Nayarit, hay un equipo de boxeo en la universidad y ahí estuve haciendo striking y jiu-jitsu. También trabajé con el equipo que tengo de artes marciales mixtas. Estuvimos un poco activos, y ahorita acá en Entram estoy afinando detalles y trabajando con peleadores que están participando en promotoras grandes, a nivel internacional”, mencionó.

En este año, el participante de la segunda temporada del reality show The Ultimate Fighter Latinoamérica se convirtió en padre, y su hija y esposa se quedaron en Nayarit mientras él se trasladó al norte del país para su compromiso dentro de la jaula: “Es un poco complicado, pero es parte del trabajo. Estando allá no puedo lograr los mismos resultados que obtengo si me preparo en este lugar”.

Recientemente, ‘Toro’ organizó una promotora de artes marciales mixtas en Nayarit llamada Bulls Combat Series, cuyo segundo evento estaba programado para realizarse a finales de septiembre, y fue pospuesto: “me estaban apoyando un par de empresas de Tepic, pero tuvimos algunas complicaciones. Espero que a principios del año todo se restablezca y podamos hablar con las autoridades para hacer todos los ajustes y formar la comisión allá, para que todo salga bien”.

Reyes está consciente del apoyo que recibe durante sus peleas y a través de redes sociales, y finalmente mencionó: “agradezco a toda la afición de artes marciales mixtas, espero el 14 de enero cumplir con las expectativas y tener un buen resultado”.

Aún faltan peleas por anunciar en la cartelera, incluido el evento que encabezará la función.