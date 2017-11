Irene Aldana va por la primera victoria

CANCÚN, QUINTANA ROO

Irene Aldana tiene su tercera oportunidad en el octágono ante Talita Bernardo el próximo 14 de enero en San Luis Missouri y la sinaloense, radicada en Guadalajara ya se prepara desde hace varias semanas para el combate.

Originalmente estaba programada para enfrentar a otra brasileña, pero Bethe Correia anunció en sus redes sociales el mes pasado que había quedado fuera de la contienda. “Estoy preparándome muy fuerte, desafortunadamente no he tenido la oportunidad de llevarme la victoria dentro del octágono del UFC, lo cual ha sido difícil para mí como atleta profesional. Pero al mismo tiempo me ha motivado sé que estoy al nivel, al momento de que a las personas les gusta quiere decir que estoy en el lugar correcto y haciendo las cosas bien”, dijo Aldana en entrevista con La Afición.

La integrante del Lobo Gym sabe que se le escapó por poco la victoria en dos peleas cerradas ante Leslie Smith (donde ganó bono a pelea de la noche) y Kathlyn Chookagian. “Estuve muy cerca de llevarme la pelea ganada en la segunda, desafortunadamente la decisión se fue para el otro lado, pero yo sí he notado mi avance, yo siempre he sido una peleadora que va a dejar todo arriba y quiero dejar como ejemplo que el perder es parte del proceso, es parte de ser un atleta y no pasa nada, tienes que agarrar motivación de eso y salir adelante”, agregó la contendiente de las 135 libras.

Su intención era regresar a la acción antes de que terminara el año, pero tuvo que ser intervenida de la rodilla, “Estuve sin entrenar mas o menos tres meses, yo iba porque tenía una fisura en el menisco, pero al momento en el que me estaban operando se dieron cuenta de que estaba completamente obstruido por líquido cenobial, no se veían mis huesos ni mis ligamentos. Fue mas complicada la operación, afortunadamente tengo un doctor muy bueno y una clínica muy buena y pude empezar a boxear a la semana. El problema fue que ya para patear, luchar y hacer jiujitsu tomó más tiempo, pero ya estoy al cien por ciento y muy emocionada por regresar”, explicó.

Antes de llegar a UFC tuvo contiendas internacionales en Jungle Fight de Brasil y la promotora femenil Invicta FC, sin embargo, pelear con una ex retadora al título como Correia hubiera sido un gran impulso a su carrera. “Bethe es un reto que yo quería tomar, es una peleadora bien conocida, que ha peleado por el cinturón. Ésta una oportunidad para posicionarme en mi carrera y es una peleadora emocionante. Ya tenía mi plan de pelea pero espero que pronto se pueda dar y lo bueno es que salió Talita, que yo se que es agresiva en el piso, cinta negra en jiujitsu, tiene bien juego de piso, muy profesional, cambia el plan, pero nos preparamos para todo”, confió la poseedora de una marca de 7-4 en MMA.

Finalmente, espera que pronto se le de una oportunidad como las que ha tenido su compañera Alexa Grasso, quien ha subido a la jaula en la Arena Ciudad de México en dos de su tres apariciones con la promotora más grande del mundo. “Siempre he querido pelear en México, no he peleado desde el 2013 en XK, me encanta conocer lugares y gente nueva, siempre han sido increíbles conmigo, peor si quiero pelear frente a mi gente y mis seres queridos”, concluyó.

En la misma cartelera, el nayarita Marco Polo Reyes enfrentará al debutante Matt Frevola en el peso ligero.