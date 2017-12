Confirma UFC negociaciones con Mayweather

Esta mañana, Dana White confirmó a ESPN que el UFC se encuentra en negociaciones con Floyd Mayweather para firmar un contrato con el boxeador, quien estaría entrando al octágono pronto, pues explicó:

"Estamos platicando con Floyd sobre un contrato en UFC. Es real. Él estuvo hablando acerca de boxear contra Conor McGregor, ¿Eso fue real? ¿Han oído a Floyd hablar de cosas que no sucedan? Usualmente lo dice a los medios y termina pasando. Estamos interesados en hacer algo con él, toda posibilidad es real. Mayweather vs. McGregor se dio, todo es posible”.

Además, durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el pugilista habló sobre la posibilidad de firmar el contrato: “Hace no mucho me llamaron. Puedo hacer un contrato por tres o cuatro peleas y ganar mil millones de dólares”, declaró.

Mayweather había anunciado que su contienda ante McGregor el pasado mes de agosto, con la que llegó a 50 victorias en su carrera, marcaría su retiro, pero al parecer aún tiene planes dentro del ámbito deportivo.

Son ya varios los peleadores que han expresado su deseo de enfrentar al campeón, entre ellos Demetrious Johnson, quien envió un tweet a Mayweather: “El mejor de todos los tiempos [en MMA] contra el mejor de todos los tiempos [en Boxeo]. Subiré 20 libras para darte una bienvenida apropiada”.

@floydmayweather 🐐 vs 🐐 I’ll move up 20 pounds to welcome you proper pic.twitter.com/R400vMz0dX