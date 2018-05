Pantera ya tomó una decisión

Ciudad de México

Yair Rodríguez es agente libre y está muy cerca de firmar con una nueva compañía, luego de su salida del UFC. Habló por primera vez con un medio mexicano la tarde del martes y dio su versión completa de lo que pasa con su presente.

Todavía se exhalta cuando habla de la pelea con Zabit Magomezsharipov que anunció presidente del UFC, Dana White al New York times, pero que nunca firmó y sostiene que eran mentiras.

Aún así, no cierra las puertas para regresar en el futuro a la compañía que le retiró los patrocinios oficiales el mismo día que fue cortado. Hoy está enfocado en mejorar su boxeo con Robert García, entrenador de su primo, el medallista olímpico mexicano Misael Rodríguez y también le gustaría tener la oportunidad de explotar esa disciplina a la par de su carrera en el MMA.

Aquí la charla completa con el ‘Pantera’, que asegura volver a pelear antes de que acabe el año.

Hay ofertas, pero ¿Cuándo quieres volver a pelear?

-Después de mi última pelea he estado entrenando, pero han sido otras cosas las que me han privado de tener el compromiso con pelear. Cosas que necesitaban de mi presencia, entonces es en lo que estuve poniendo un poco de energía a futuro. No sé si me esté explicando, trabajé en cosas que tenía que hacer para poder dedicarle todo mi tiempo de nuevo a entrenar y a pelear.

-Pasaron muchas cosas, fui a ver varios campamentos, viendo a donde me iba a mover y a vivir. Di varias entrevistas, decidí irme a Las Vegas, nada de eso es un secreto y también las cosas dentro de la división se movieron demasiado, había muchas peleas ya programadas dentro de las 145 libras, porque para mí era difícil tomar una pelea top 10, porque me dijeron que Korean Zombie estaba lesionado. Luego me negaron otras peleas como José Aldo, alguien me dijo, no voy a decir quien, que quería pelear conmigo porque el ya había peleado varias veces con Edgar y le gustaría con alguien nuevo y yo estaba en la posición de pelear por el campeonato si ganaba con Frankie Edgar. Ya sabemos la historia, yo perdí, José Aldo perdió, Edgar iba a pelear ante Max Holloway, se lesiona, yo mando un mensaje a UFC diciendo que quería pelear si lo deciden. Me dieron las gracias, no me consideraron y consideraron a José Aldo y perdió. Bueno así es como se dieron las cosas dentro con mi agencia de management.

-Entre las peleas que yo estaba pidiendo era la de Korean Zombie, me dijeron que no está listo médicamente, pero el estaña poniendo post donde quería pelear con Edgar. Entonces dije que la UFC no me lo quería dar diciendo que no estaba listo, yo estaba dispuesto a esperar por él, por un top 10. No fue que no quisiera pelear, sino estrategia porque yo quería regresar a la contención por el título, que es lo que todo el mundo busca, todos los peleadores le tiramos a lo más alto que podemos mientras que haga sentido. Pues para mí fue lo que hizo más sentido en ese momento, un top 10 después de tener una racha de seis victorias consecutivas dentro del UFC, cuatro bonos de la noche y estelaricé dos eventos. Entonces, el hecho de que haya perdido con Frankie Edgar no quita nada de lo que soy, de lo que ya demostré.

-Recordemos también que fue una parada médica en el segundo round, no fue un nocaut, no fue otra cosa. Ya no podía ver desde el primer round, entiendo que la pelea se inclinaba un poco a Edgar, pero nunca nada está perdido dentro de una pelea, sabemos que todo puede cambiar en un instante, en un golpe.

Le tomaste la pierna en el segundo round, pudiste someterlo de hecho.

-Tomé la pierna, estuve practicando en esa barra a la rodilla, la verdad el ajuste lo hice mal intenté agarrarlo con el brazo incorrecto , yo creo que fue falta de experiencia y se me escapó. Fue una pelea que me dio mucha experiencia.

¿Cuándo cambiaste de tu manager anterior, Piera Valle a la agencia CAA?

-Empezamos a trabajar en enero.

¿Qué te han dicho sobre las ofertas reales que hay en la mesa, se acerca a lo del UFC, algo más grande o que calculan?

-Hay ofertas en la mesa en este momento, ya hemos estado hablando acerca de eso los últimos días, es por eso que también tomé un poco de descanso de tiempo, para pensar en otras cosas y no estar enfocado en dar entrevistas y volver a todo lo que estaba pasando. Mi agencia más bien es la que ha estado trabajando, ellos me presentan todo y yo decido a donde ir. Por lo pronto la verdad no puedo decir nada de lo que está por pasar, pero pronto estaré decidiendo a donde va mi carrera.

Me imagino que ya está cercana la decisión, porque quieres pelear pronto

-Es en los siguientes días, está pronto a pasar.

¿Ya hay una oferta que te gustó?

-Ya la tengo en la cabeza

Con toda honestidad, conozco el temperamento de Dana White, también es explosivo y probablemente se enojó con lo del tweet, vi lo que hablaste con Ariel Helwani, tú también estás molesto porque nunca estuvo firmada la pelea.

-Es su palabra contra la mía, es la palabra de presidente de la compañía contra la mía, la de Yair Rodríguez, yo puse el tweet de #Fakenews porque era mentira lo que estaban diciendo. Dana White no habló conmigo, Sean Shelby no habló conmigo acerca de esa pelea y la gente me estaba preguntando que estaba pasando, me estaban mandando mensajes y preguntando cosas, ya algunos me estaban atacando, otros me estaban apoyando. La verdad no quise quedarme solo de brazos cruzados y postear que eran mentiras porque en mi cabeza, en la de mi agente y la gente que está cercana a mí eran mentiras.

Incluso la gente de Zabit Magomedsharipov salió a decir que no tenían contrato en el tweeter.

-Exacto.

¿Te gustaría regresar un día al UFC o ya es una página cerrada en tu carrera?

-Eso no lo puedo contestar ahora, porque no sé lo que va a pasar en mi carrera, no se que vaya a pasar después.

¿Pero estas abierto a regresar si las condiciones son adecuadas?

-Para mí el UFC es un trabajo como en cualquier compañía. Esto se trata de que las negociaciones salgan bien, en un futuro si las cosas no están mal y estoy libre de contrato y se da la oportindad, no veo porqué no, pero en dado caso solamente.

¿En lo económico como te afectó en los patrocinios oficiales de Monster, Cerveza Modelo, Metro PCS y Reebok?

-A mí se me retiraron los patrocinios, me quitaron el contrato del UFC y quedé prácticamente libre. Estoy muy agradecido con Reebok, con Metro PCS, con Budweiser/Modelo y Monster por patrocinarme mientras estaba con el UFC. Desgraciadamete la situación me pasó a mí y la estoy tomando de la mejor manera. Yo creo que va a haber oportunidades en el futuro de patrocinios y no descarto que alguno de ellos esté.

¿En tu entendimiento te dieron tu carta y toda tu libertad. No es como el caso que decía Scott Cocker de Bellator, que podrían retenerte?

-Es la verdad, yo nunca tuve problemas con UFC, no veo porque ellos querrían hacerme algo así. Ellos me entregaron la carta cuando me liberaron.

¿Te vas a quedar en Las Vegas después de esto?

-Una de las cosas en las que me he estado preparando es en mi boxeo, quiero tener golpes más sólidos y un poco más de base. Eso va a ayudar a que mis palabras sean más poderosas y en mi jiujitsu quiero estar trabajando con Eddie Bravo en los siguientes meses. Quiero ir a Tailandia a entrenar, ir a Brasil y expandir mis horizontes.

-Por lo pronto voy a estar en Las Vegas, pero por ahora donde me quede es lo de menos, tengo otras decisiones que tomar.

Estás pasando más tiempo con tu primo el boxeador olímpico Misael Rodríguez, pero la gente ya está diciendo que boxearías, ¿Es una posibilidad?

-Pues es una posibilidad, si me gustaría claro, también me gustaría pelear muay thai, kick boxing o tae kwan do de nuevo. Soy una persona que tiene muchas habilidades y me gusta explotar al máximo lo que puedo. Ojalá que las clausulas del contrato aparezca laposibilidad de boxear, me encantaría.

Conor McGregor nos mostró que se puede hacer dinero también en el boxear o hay algún rival fuera de UFC que te gustaría enfrentar en MMA.

-En realidad no soy alguien que rete, más bien actúo como ésta última vez. Me quedo callado y espero a que la situación se de, eso de retar a la gente no se me da.

¿Vas a seguir trabajando con Mike Valle, aunque él se quedó en Chicago?

Ya tenemos un par de meses que no trabajamos juntos, pero sigue la posibilidad de seguir trabajando juntos.

¿Qué te ha dicho Robert García, entrenador de Misael, sobre tu boxeo?

-Me dice que es bueno, que hay cosas que mejorar como todo mundo pero él ve que tengo talento, se me da la facilidad. También lo entrené de joven, pero no estoy tan pollo tampoco en el boxeo, solo me falta solidificar mis golpes, soy rápido, pero no tengo mucho poder y es en lo que estoy trabajando, que sean más poderosos.

En un escenario ideal, ¿cuándo quisiera regresar'

-Dependerá mucho de la compañía y el evento que tengan en mente. Yo me siento bien

¿Pero te vemos antes de que acabe el año?

-Claro, claro.