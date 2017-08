“Si gana, Conor será el único beneficiado”: Demetrious Johnson

LAS VEGAS, NEVADA

Demetrious Johnson podría hacer historia al defender su cinturón por décima primera ocasión cuando enfrente a Ray Borg en la pelea estelar de UFC 215 el 9 de septiembre en Edmonton, Canadá. La cartelera cuenta con otra pelea titular, la femenil gallo entre Amanda Nunes y Valentina Shevchenko.

Los careos para dichas peleas se llevaron a cabo hoy en Las Vegas, donde el campeón del peso mosca de UFC se encuentra para presenciar la pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather:

“Si Conor sale y le gana a Mayweather, él es el único que se beneficiará. Que trabajemos para la misma compañía no significa que yo obtenga algo, me beneficiaría si la gente comprara PPVs de UFC. Si McGregor gana, yo no voy a tener un Rolls-Royce en mi garaje”, comentó.