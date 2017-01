BJ Penn: "extrañaba la confrontación"

Ciudad de México

BJ Penn está en contra del mundo. Todos se preguntan porqué decidió regresar. ¿Cómo un miembro del salón de la fama sigue exponiendo su legado a pesar de que no ha ganado en seis años?

La respuesta para 'El prodigio' es simple: "Extraño la confrontación, me encanta la pelea, extraño el juego emocional y tener a un tipo en frente de mí tratando de retarme, amo ese sentimiento", dijo en entrevista telefónica con La Afición.

El hawaiano volverá a caminar rumbo al octágono en una pelea donde es inferior en las apuestas 4-1 ante el chihuahuense Yair Rodríguez, uno de los más grandes prospectos de las 145 libras del UFC este domingo, en el evento estelar del Fight Night de Phoenix, pero las dudas de sus críticos no le preocupan.

"Todo ha salido bien en este campamento, pasé mucho tiempo en el gimnasio, haciendo el trabajo, estamos listos para la pelea. En este momento estoy sentado junto a Jason Parillo (entrenador de boxeo) esperando a terminar la entrevista para volver al gimnasio", explicó.

Penn no ha entrado a la jaula desde el verano de 2014, cuando Frankie Edgar lo hizo ver mal y lo finalizó en una de las peores exhibiciones de su carrera. El mundo del MMA dio sus días activos por finalizados, pero tiene cerca de un año tratándo de volver.

Lesiones y una violación a los métodos permitidos por USADA lo llevaron a cancelar tres peleas, incuído el evento estelar de Manila, Filipinas ante Ricardo Lamas en octubre pasado. En ese momento comenzó a cuadrarse la posibilidad de enfrentar al mexicano, que recientemente reestructuró su contrato.

"Me dijeron en el gimnasio de Greg que estaba pidiendo la pelea, así que no me soprendiera si el UFC me la ofrecía y me gustó, son muchos años de diferencia, la vieja escuela en contra de un nuevo estilo y veremos que pasa con todas esas patadas giratorias y voladoras que lanza. Será una buena prueba para saber si puedo mantenerme en este deporte en 2017. Creo que tengo fortalezas para hacer una pelea divertida para la gente", consideró.

Ésta será la primera vez que 'Pantera' no cuenta con Greg Jackson en su esquina; el respetado coach lo tuvo cerca desde 2013, pero nunca realizó un campamento completo con él, sin embargo conoce a Rodríguez y su estilo poco ortodoxo. "Hablé un poco con Greg sobre Yair y Mike Winkeljohn también dijo algunas cosas, pero la estrategia específica todavía tiene que definirse", explicó el ex campeón de dos divisiones.

Aunque no pudo colgarse dos cinturones al mismo tiempo, Penn es respetado por haber transitado en tres categorías, desde 170 hasta 145 libras, movimiento que se ha vuelto común en estos días, específicamente con Conor Mcgregor y considera que "Es el proceso natural del deporte, los peleadores están buscando el mejor peso para ellos, el que se acomode a sus cualidades, como yo lo hice en su momento".

Regresó para divertirse, para soñar en volver a ser monarca y por el momento solo visualiza el combate con Yair, "No tengo idea de lo lejos que estoy del cinturón, los dejaré a ustedes que decidan (los periodistas), yo solo pensaré en los rivales que están frente a mí", finalizó.

UFC FIGHT NIGHT: RODRÍGUEZ VS PENN

DOMINGO 15 DE ENERO

Phoenix, Arizona

Talking Stick Arena

TV: UFC Network

Cartelera estelar

Yair Rodriguez vs. B.J. Penn

Marcin Held vs. Joe Lauzon

Court McGee vs. Ben Saunders

John Moraga vs. Sergio Pettis

Preeliminares

Augusto Mendes vs. Frankie Saenz

Aleksei Oleinik vs. Viktor Pesta

Tony Martin vs. Alex White

Drakkar Klose vs. Devin Powell

Preeliminares tempranas

Nina Ansaroff vs. Jocelyn Jones-Lybarger

Walt Harris vs. Chase Sherman

Joachim Christensen vs. Bojan Mihajlovic

Cyril Asker vs. Dmitrii Smoliakov