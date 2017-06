Leones Negros presentó al 'Vikingo' Dávalos como nuevo técnico

Guadalajara

Una nueva era comienza con los Leones Negros. Jorge "Vikingo" Dávalos fue presentado este jueves como estratega del equipo, tras la salida de Joel Sánchez, quien no logró clasificar al equipo a la Liguilla del Clausura 2017.

Aseguró Dávalos que la meta, además de dar proyección a jóvenes promesas, es que UdeG pueda volver a la Primera División lo más rápido posible, de hecho, se aventuró y dijo que el objetivo para el siguiente torneo es lograr el campeonato.

"Nosotros tenemos que entender que solamente nuestros jugadores formados en nuestra cantera, con nuestros principios y valores nos llevarán a Primera División por mucho tiempo. La tarea y el reto es importante. No es a ver cómo nos va, vamos a aspirar a ser campeones, vamos a buscar el título, aquí no hay metas bajas, medianas, ni chicas. No hay mentalidad pequeña, aquí todo mundo viene para ganar".

La gente de la directiva comenzó ya con el armado de la plantilla. Por lo pronto, serán un defensa central y un mediocampista los refuerzos que irán a buscar al draft, pues la prioridad era amarrar a su delantero Ismael Valadéz, situación que ya pudieron conseguir.

GPE