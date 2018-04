Que el Ascenso se gane en la cancha, dice técnico de UdeG

Guadalajara

El técnico de UdeG, Jorge Dávalos, habló sobre los problemas en el tema del Ascenso y lo requisitos que pide la Liga para poder jugar en el máximo circuito, mismo que de los aspirantes a jugar en Primera División el siguiente torneo solamente Leones cumple.



“El equipo que logre ascender tiene todos los derechos, yo no pondría la capacidad de un estadio como motivo para que un equipo no ascienda, lo que se gana en la cancha se debería respetar y el que gane el título que ascienda y punto”, comentó.



Para el “Vikingo” lo que se gana en la cancha debe ser respetado, respaldando a Cafetaleros su rival de este domingo y Alebrijes de Oaxaca que como campeón del Apertura 2017 ya espera rival.



“Están ansiosos de jugar en un escenario como el Jalisco que será muy emotivo, uno quisiera ese marco cada semana para jugar bien al futbol. Los muchachos los veo con emoción, no con nervios, sino ansiosos esperando el partido de mañana”, dijo.

MC