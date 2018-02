Leones se opone a cambios en el ascenso: “parece una liga de charlotada”

Guadalajara

En la UdeG no están de acuerdo en que se desaparezca el Ascenso a la Primera División y que no exista más el descenso en el máximo circuito. El vicepresidente del equipo, Alberto Castellanos, aseguró que no se está velando por los intereses de todos con esta situación.



"Pareciera que esta liga es una charlotada. Las cosas que a ellos les interesa, las llevan al límite, tan es así que sólo 6 tenemos derecho a ascender. Queremos manifestar nuestro rechazo total a una medida de este tipo. Si eso prospera, tendrían que cambiarle el nombre a la Liga, ya no podría ser liga de Ascenso. Estarían matando la razón de ser de la Liga y las aspiraciones de mucho que se pone en juego en el futbol mexicano”.



Aunque es un tema que no se ha tocado a fondo con directivos del futbol mexicano, Castellanos reconoció que decisiones de este tipo harían que la permanencia de la franquicia de Leones Negros corra riesgo.



“No lo sabemos (si desparecería el equipo), son decisiones que se tendrán que tomar por parte del rector y de la universidad. Lo que te puedo decir es que yo que dirijo al equipo, no veo los argumentos de seguir adelante con un equipo que no tiene opciones de ir a Primera División”, dijo.



Por lo pronto, los presidentes de los clubes de la Liga de Ascenso están citados para el próximo lunes en las nuevas instalaciones de la Federación en Toluca en donde se les aclararán las dudas que tengan con respecto al tema.

SRN