Victoria costosa para Leones Negros

Guadalajara

Pese a que Leones Negros obtuvo la victoria de un gol a cero sobre el conjunto de Murciélagos, la realidad es que no fue un buen partido para los tapatíos y Jorge Dávalos así lo reconoce.

“En realidad no hicimos un buen partido, creo que el partido no fue bueno, destaco mucho la de los muchachos, el deseo de querer hacer las cosas, de trascender en este proyecto, perdimos a dos jugadores y creo que no fue nuestro mejor partido”, señaló el técnico de Leones.

El `Vikingo´ sabe que su equipo tuvo ocasiones que pudieron dar un rumbo diferente al encuentro, manejarlo con más calma, además menciona que le hubiera gustado golear, pero el equipo de Murciélagos les hizo un buen partido.

“Uno quisiera que fueran muy certeros, la vez pasada con Atlante fuimos muy certeros, hoy fallamos bastantes, los partidos más complicados son estos, la verdad yo tenía mucha preocupación, ellos tienen mucho que ganar poco que perder, nos hubiera gustado golear y gustar, pero eso no siempre es posible el rival también jugó muy bien yo diría que hasta mejor que nosotros”.

No todo es bueno en la institución ya que durante el encuentro tuvieron tres lesionados, el `Recodo´ Valdez, Jorge Mora y Fidel Vázquez, estos últimos dos se lastimaron la rodilla derecha.

“Fidel Vázquez hasta el momento sabemos que se rompió el tendón rotuliano, que es una lesión grave, el tema del Recodo, es un piquetito ahí que yo creo que ese sí va alcanzar a salir para el próximo partido y el caso de Mora es muy lamentable, se volvió a resentir de la misma lesión que lo viene aquejando y esto sí parece que es delicado, lo van a volver a valorar”.

