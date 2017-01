Crece ilusión melenuda tras victoria

Guadalajara

Tras dos victorias en los primeros tres juegos del Clausura 2017, la confianza y la ilusión han regresado al campamento de los Leones Negros. Este domingo, tras imponerse por la mínima a los Bravos de Juárez, Joel Sánchez sentenció que es necesario seguir con los buenos resultados para que la gente vuelva a creer en ellos.

“No es sólo el inicio, desde que arrancamos la pretemporada estoy muy ilusionado de revertir la situación en todos los aspectos: imagen, credibilidad de los jugadores, confianza y en la gente; hoy mejoró la entrada y la gente se va contenta porque viene a ver a su equipo ganar, jugar bien al futbol y esperemos seguirles dando alegrías con resultados y sin dejar de lado el funcionamiento”.

En su análisis del rival, el “Tiburón” destacó el hecho de que pudieron vencer a una de las escuadras con mayor nómina en la división de plata del futbol mexicano. Aunque se mostró optimista, sentenció que aún quedan cosas por mejorar.

“Al plantel le viene de maravilla mantener el cero atrás, ellos (Bravos) tuvieron y es normal; es un equipo muy fuerte en la división, con un plantel de las nóminas más altas, incluso más que cuatro equipos de Primera División y candidato natural; así que nos viene de maravilla ligar en casa después de dejar de sumar contra Coras donde me parece que jugamos mucho mejor y hoy estamos en una situación normal, pero hay detalles por mejorar”, compartió.

Precisamente en ese tenor, el de los cabos sueltos por atar, el estratega melenudo indicó que su escuadra tiene que mejorar bastante su contundencia de cara al marco, pues desaprovechar oportunidades pudiera costarles caro en sus próximos compromisos.

“Sí me preocupa, porque el torneo pasado el equipo tenía mayor contundencia, pero me preocupaba también que no tuviéramos solidez, el torneo pasado de eso adolecimos, nos llegaban una y era un gol, ahora el equipo ha sido solvente atrás, entonces hay cosas por resaltar y sin dejar de lado que tenemos que mejorar en contundencia para hacer valer mejor la condición de local y el dominio”, finalizó.

