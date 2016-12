Presentan a refuerzos de Leones Negros

Guadalajara

UdeG hizo oficial la presentación de sus cuatro refuerzos que a partir de la próxima campaña defenderán la playera de los melenudos. Los nuevos integrantes de la manada son: el charrúa Germán Ferreira, proveniente del Club Plaza Colonia de Uruguay, Arturo Ortiz, ex jugador de los Mineros de Zacatecas, Diego Hernández Basulto y Sergio García, quien vivirá su segunda etapa como futbolista de Leones.

La presentación se llevó a cabo en Casa Vallarta, y fue encabezada por el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, quien destacó que la llegada de estos jugadores se convierte en un impulso para lograr el objetivo de ganar el torneo y buscar nuevamente el Ascenso a la Primera División.

“Son la fortaleza que necesitamos para ascender a este equipo a Primera División(…) yo estoy ilusionado por lo que he visto del equipo ahorita en pretemporada y creo que vamos a tener un equipo muy competitivo, muy vistoso y un equipo que estoy seguro dará de qué hablar en este torneo”, comentó el directivo.

En UdeG vieron como prioridad reforzar la parte defensiva, pues en el torneo anterior fueron la tercera escuadra más goleada, y ahora con la llegada de Ortiz y Ferreira, se espera que el equipo sea más sólido en la parte baja del campo.

La profundidad por los costados es otra parte que le costó mucho trabajo a UdeG en el Apertura 2016. Y es por esto que la directiva le ha cedido la confianza al joven Diego Hernández, quien ya probó la fortuna de debutar en el máximo circuito con Chivas, y que ahora llega a Leones para convertirse en un jugador con grandes argumentos a la ofensiva.

Un “Matute” más maduro

Luego de que Humberto Hernández se fuera de Leones para probar fortuna en el Tampico Madero, Sergio García es el nuevo elemento que llega para reforzar el arco de los melenudos. El Matute ya sabe lo que significa vestir la playera de Leones, pues él estuvo en el primer año en el que UdeG regresaba al futbol profesional en el 2009.

El Matute reconoce que en su primera etapa como melenudo le costó trabajo asentarse en club que pasaba por un proceso de estructuración, pero ahora el Matute dice estar más maduro, ya con recorrido en primera división y entusiasmado de aportar grandes cosas al plantel.

“En la primera vez, es un equipo que reaparece, era el furor de una ciudad, pero había muchas cosas que no teníamos, había carencias, por el resurgimiento tan rápido del equipo, desafortunadamente no me fue como quería, ahora después de muchos años, mi carrera recorre, he crecido mucho, he madurado, y en estas instancias siento que tengo mucho más que ofrecer al equipo dentro y fuera de la cancha para mis compañeros”.

Faltaría uno más

El técnico melenudo, Joel Sánchez destacó estar contento por las nuevas contrataciones, pero también aclaró que todavía está abierta la posibilidad para traer un refuerzo más, aunque todavía es algo que se debe replantear con la directiva.

Son jugadores que nosotros elegimos para apuntalar lo que ya tiene el equipo como base. De entrada quedé conforme con la incorporación de estos muchachos, vinieron a dar solidez, a dar equilibrio, y después está una posibilidad abierta todavía ahí, lo platicaremos con la gente que corresponde, pero ahora estamos complacidos con las incorporaciones”.

Aunque el Tiburón Sánchez no precisó la posición del último refuerzo que se piensa traer, todo indica que podría ser en la parte ofensiva, ya que UdeG careció de un hombre gol en la campaña anterior.

GPE