Que retomen la confianza: Valadéz

Guadalajara

Cuatro derrotas en cuatro partidos es una estadística pesada y pesa al doble cuando recae en debutantes. Es por eso que Ismael Valadéz, referente y goleador de Leones Negros, espera que sus compañeros más jóvenes se acostumbren al Ascenso Mx, un torneo donde la intensidad es muy diferente a lo que habían vivido, y así llegarán más pronto los resultados.

“No ha sido de lo más positivo que quisiéramos, estamos trabajando para salir de la mala racha, el trabajo nos va a dar la oportunidad de sumar y olvidar un poquito este bache que no teníamos en mente.

“Tenemos que saber que es un proceso de la mayoría de los jóvenes, donde tienen que experimentar la presión, las patadas que en esta división hay muchas, la intensidad, también no podemos cargarles la mano, yo como de los de más experiencia la mano en cuanto a responsabilidad, tenemos que esperar a que se den los procesos y esa confianza les llegue porque la calidad está demostrada, si no, no se hubiera apostado por este proyecto”.

Los malos números se extienden también a lo individual. Valadéz, acostumbrado a marcar, no ha podido anotar gol en los 360 minutos que lleva el torneo, y aunque el equipo no genera tantas oportunidades a la ofensiva ni tienen un compañero de ataque como en semestres anteriores, el delantero confía en que los jóvenes podrán con el paquete muy pronto.

“Más que compañero, que retomen esa confianza que tenían, en el momento en el que ellos se desenvuelvan y saquen todo el futbol que tienen, por lógica se viene lo personal, tendré más oportunidades, tendré uno o dos compañeros, tenemos que acelerar un poquito más ese trabajo, para que se empiecen a dar los resultados pero dándoles toda la confianza”.

Sobre la exigencia de resultados el atacante señaló que los aficionados tienen todo el derecho de exigir, sin embargo, espera que entiendan que el equipo tendrá que tomar más experiencia.

“Yo sé que tanto la afición como fuera del equipo lo que ven es el resultado, los números, estoy de acuerdo, que expresen su malestar y opinión, que exijan en el estadio, eso no hay problema, lo que sí es que nosotros sabemos del proceso que estamos pasando, uno que otro resultado engañoso, nos hacen un gol y nos desparramamos, ese autocontrol que debemos de tener lo tenemos que reflejar ahí para buscar el empate o para buscar el partido”.

GPE