Guadalajara

En un gran duelo de alcances pero sobre todo de garra, Leones Negros sacó el empate a dos goles con Alebrijes y deja todo puesto para que este domingo en el Jalisco pueda conseguir el pase a la final en caso de conseguir una victoria o incluso el empate con menos de tres goles.

En el juego, Alebrijes tomó posesión del balón y a penas a los tres minutos tuvieron la primera llegada del partido luego del remate de cabeza por parte de Madrigal, que el arquero Felipe López, a la postre figura, controló de buena manera.

Oaxaca seguía insistiendo y apenas al 6’ cayó la anotación de Martín Zúñiga, quien remató en el área grande después del centro de José Medina y mandó el balón al fondo de las redes. Leones intentaba contestar pero sus llegadas no rendían frutos, eran los de Alebrijes quienes tenían las llegadas más claras y al 17', en los pies de Tehuitzil, tuvieron el segundo pero su tiro salió por un costado de la portería de López. UdeG no podía con el dominio que estaban ejerciendo sobre ellos pero el rival no concretaba sus llegadas.

Pero llegó un cambio por lesión que cambió el rumbo para los dirigidos por Jorge Dávalos, salió Joao por un desgarro y en su lugar entró el hombre gol de la institución, Ismael Valadéz, al 37', y cinco minutos después apareció Valagol. Tras un centro por derecha al 42’, el delantero llegó al área y remató con la pierna derecha al poste del arquero para la igualada.

Para la segunda mitad el conjunto tapatío salió a buscar la ventaja y en los dos primeros minutos tuvieron oportunidad de adelantarse en el marcador pero no conseguían anotar.

Pasaban las jugadas, Alebrijes volvía a dominar el encuentro, llegaba y llegaba al arco rival pero la figura de Felipe López se agrandaba y salvaba a su equipo, pero no resistió tantos embates. Al 73' se marcaba penal a favor de Oaxaca, luego de que Efrén Mendoza cometiera mano en el área al 74’; Madrigal cobró a la base del poste derecho del arquero el penal y volvía a adelantar a los suyos 2-1.

Pero Leones Negros no se daba por vencido y el ADN se hacía presente. Al 85' Jesús Vázquez desbordó, le pasó el balón al capitán Christian Valdéz, quien con un disparo con la parte interna mandaba la esférica al fondo de la portería y empataba los cartones a dos goles, marcador que ya no se movería y al 94' se decretaba el final del encuentro.

RESULTADO

Alebrijes 2-2 UdeG

Estadio: ITO

Asistencia: 9 mil 727 personas

MC