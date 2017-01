Leones Negros, con buen arranque en defensa

Guadalajara

El torneo anterior fue muy pobre en números para Leones Negros, pues fueron la tercera peor defensiva y solo pudieron mantener el arco en cero en dos juegos, contra Correcaminos y Zacatepec. Ahora en esta campaña los melenudos han tenido un buen inicio en la parte baja del campo, ya que sólo han recibido un gol y ya empataron la marca de la temporada anterior, al no recibir anotación en los dos juegos de local en el Clausura 2017, ante Potros y Juárez; este buen arranque defensivo les ha permitido tener ya seis puntos y colocarse parcialmente en la tercera posición general.

Aunque el trabajo de la ofensiva ha sido discreto, anotando sólo dos goles, el técnico de Leones, Joel Sánchez, destaca que aunque el torneo pasado el equipo era más contundente, lo importante es que el equipo está siendo sólido defensivamente, algo que no sucedió en el Apertura 2016.

“Sí me preocupa, porque el torneo pasado el equipo tenía mayor contundencia, pero me preocupaba también que no tuviéramos solidez, el torneo pasado de eso adolecimos, nos llegaban una y era un gol, ahora el equipo ha sido solvente atrás, entonces hay cosas por resaltar y sin dejar de lado que tenemos que mejorar en contundencia para hacer valer mejor la condición de local y el dominio”, destacó.

Los refuerzos han caído bien al equipo del "Tiburón", ya que el uruguayo Germán Ferreira y Arturo Ortiz han hecho una buena mancuerna en la central y no han abandonado la titularidad en estas tres primeras fechas del campeonato.

El cambio en la portería era otra interrogante al inicio de la campaña, ya que Humberto Hernández, un referente del club, dejaba el arco melenudo, pero Florencio Javier Morán ha respondido con sólidas actuaciones y, al igual que la defensa, ha brindado confianza para no recibir gol en casa en 180 minutos.

