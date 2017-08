Se integra Jorlian Sánchez a Leones Negros

Guadalajara

Con el antecedente de su liderato de goleo en la liga panameña, Jorlian Sánchez ya entrenó por primera vez con Leones Negros en las instalaciones de La Primavera y aunque todavía no conoce a todos sus compañeros se sintió bien recibido.

“Me encuentro tranquilo, hoy ya tuve mi primer entrenamiento y me siento bien. Tengo que adaptarme al grupo lo más pronto posible; es otro estilo de juego, un diferente funcionamiento.

“Todos me mostraron lo que es la institución, me acogieron muy bien. Me han brindado la confianza para poder hacer bien las cosas”.

El panameño describió sus cualidades físicas en el campo, y a pesar de que acepta que no llega en el mejor nivel, confía en que con trabajo llenará las expectativas.

“Me considero un delantero muy fuerte, rápido y que viene a aportar mucho al equipo. Vengo a reforzar al equipo, he visto como han perdido otro partido y espero todo salga bien para el grupo.

La realidad es que no me encuentro en un nivel físico óptimo para encarar el torneo. Voy a trabajar fuerte para adaptarme lo más rápido posible para que el profesor pueda contar conmigo”.

Y sobre la liga de Ascenso, en la cual UdeG marcha como último lugar con un punto de 15 posibles, señaló que le han contado sobre el nivel del torneo y espera aportar para sacar al equipo de los últimos puestos.

“No, todavía no tengo conocimiento alguno de la Liga. Me han platicado que es un futbol técnico y de mucho contacto físico. Espero hacer las cosas muy bien.

“Es un buen momento. El equipo no está pasando por un buen momento y lo único que haré será aportar todo mi talento al club con sacrificio y humildad”.

GPE