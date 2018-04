Logramos el objetivo: Dávalos

Guadalajara

Para Jorge Dávalos, entrenador de Leones Negros, no dieron el partido que esperaban ante Alebrijes pero se consiguió el objetivo de llegar a la final y que el proyecto que encabeza, sigua avanzando.

"No jugamos el partido que hubiéramos querido pero son partidos bastante peleados, afortunadamente logramos el objetivo que era pasar a la final y ha sido bastante complicado por el tema de las lesiones pero ahí vamos, el proyecto va en popa, sigue avanzando, cosa que me da mucho gusto", comentó.

El club tapatío contó con varias oportunidades de cara al arco pero no las llegaron a concretar, situación que hizo sufrir al `Vikingo´, quien menciona que aunque consiguieron dos goles de visitante, el equipo no salió a especular porque no saben y porque no es su ADN.

"Esta siempre es la propuesta institucional, el partido pasado quedamos dos a dos en cancha de ellos y no hemos salido a especular en ningún partido, es más no sabemos especular, no es el ADN de la institución, no lo dominamos, el club siempre sale a ganar, se conseguirá o no se conseguirá y hoy tuvimos para haber metido un par más", señaló.

Cafetaleros de Tapachula será su oponente para la final, equipo del que reconoce Dávalos, es un club experimentado y muy bueno pero espera que la propuesta de Leones le ayude a conseguir primero el título de liga y después lograr el ascenso.

"Cafetaleros es un muy buen equipo, tiene un equipo muy experimentado pero nosotros con nuestra propuesta, con nuestra alegría para jugar y con los objetivos bien claros nos ha dado para convencer a nuestra afición y esa fórmula ha venido dando resultados, no nos vamos a salir de ahí y yo espero que todo esto nos dé para ser campeones y posteriormente llevar a esta institución a primera división que es el lugar que le corresponde", añadió.

