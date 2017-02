Joel Sánchez, sin queja alguna

Guadalajara

Aunque quisiera estar mejor posicionado, Joel Sánchez, entrenador de Leones Negros, se dice conforme por lo que hasta el momento ha brindado la escuadra melenuda en el Clausura 2017. Cuatro victorias, dos empates y dos derrotas es la cosecha del cuadro universitario a prácticamente la mitad del torneo, sin embargo, el estratega mexicano reconoce que el equipo tendría que estar un poco más arriba, aunque le tranquiliza el accionar de los futbolistas, más teniendo en cuenta que no pierden desde hace cuatro jornadas donde han sumado ocho puntos de 12 posibles, mismos que los colocan en el séptimo lugar general, a solo cuatro puntos del líder Mineros.

“El torneo pasado fue desastroso, no es algo que se oculte, el equipo no hizo un buen torneo y esa es la realidad, ahora el equipo está bien posicionado, obviamente que quisiéramos sumar de a tres, en los últimos cuatro partidos llevamos dos victorias y dos empates, así que estamos regularmente bien, pero me parece que merecemos un poco más por lo que yo he visto en los partidos, así que vamos a aprovechar la semana larga que tenemos para recibir a Atlante y ya veremos cómo sigue el torneo, pero hasta ahorita no tengo queja de mi equipo que me parece que va en progresión constante y esperemos que pueda ser candidato en las próximas fechas”.

Los melenudos recibirán a los Potros de Hierro del Atlante este domingo en el estadio Jalisco, inmueble en donde son imbatibles en este 2017 al sacar tres victorias en mismo número de juegos.

