Caballero no pierde el sueño de Primera División con Cafetaleros

Guadalajara

Para Gabriel Caballero no está cerrada la posibilidad de que Cafetaleros llegue a Primera División para el próximo semestre, a pesar de según los requerimientos de la liga no cumple con los requisitos.



“Eso de que no se puede ascender no es verdad o no es seguro, hace un año cuando se hicieron las certificaciones de equipos, había equipos que estaban y unos que no, nosotros no estábamos, pero en este año se fueron cumplieron con los requisitos de ese famoso libro, se ha trabajado por si había esta posibilidad de poder ascender, el Estadio se hizo de 22 mil personas, la capacidad que se requiere y en lo administrativo han metido todos los papeles”, reveló.



El equipo de Tapachula afronta este domingo la Final de vuelta frente a los Leones Negros en el Estadio Jalisco, choque al que llegan con la ventaja de 1-0 en el global.



“Las localía tienen importancia en esta etapa de la Liguilla, pero nos ha tocado las tres fases terminar así, no es inconveniente porque parte de cómo se dan las cosas. Hemos ganado y perdido siendo local o visitante montón de campeonatos”, expresó.

MC