Felipe López, sin nervios por debutar en el Jalisco en el arco de Leones

Guadalajara

El sueño de todo jugador de futbol es jugar algún partido en el estadio Jalisco. Ese anhelado día llegó para Felipe López, quien a sus 21 años de edad, asume el rol protagónico como portero titular de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Él ya debutó en Culiacán y en Mérida ante Venados y ahora le llega la oportunidad de jugar en casa, en el Monumental de la Calzada Independencia este viernes por la noche.



"Es un estadio muy bonito, tiene bastante historia, es lo que uno sueña. Desde chico uno sueña en jugar en estadios como el Jalisco y el Azteca y será mi debut en el estadio y será muy bonito. Trato de que no haya nervios, pero claro se presentan oportunidades y es para lo que uno está y hay que afrontarlo de la mejor manera".



Felipe dice no tener nervios pese a que a sus 21 años ya tendrá la encomienda de cuidar la cabaña de los Melenudos y ahora espera hacer bien su papel y ayudar para conseguir el primer triunfo del certamen.



"Siempre trabaja uno para jugar, siempre uno espera la oportunidad, y gracias a Dios, gracias al trabajo se me presentó y no hay de otra más que defender esa titularidad que se me presentó y seguir trabajando. Desde el partido pasado sabíamos que teníamos que sumar y se nos dio, y ahora qué mejor que es contra Alebrijes, un rival fuerte, sacar los tres puntos. Lo espero con mucha tranquilidad, también estoy emocionado porque hemos trabajado bien para este partido".



¿Cómo te sientes para el juego del viernes?



"Muy contento, emocionado por la oportunidad que se me está presentando y feliz por ese primer punto, era muy importante sumarlo y es muy ilusionado. Acá no hay nada seguro, el día de mañana puedo tener una lesión, o el Capi (Dávalos) dice otra cosa, hay que estar preparados tanto yo como Morán debemos estar preparados porque es muy importante el juego del viernes".



Felipe López afirmó que el juego contra los oaxaqueños será de alto grado de dificultad, pues es de los equipos más fuertes qué hay en la categoría de plata.



"Es un equipo con mucha dinámica, desde torneos anteriores ha sido protagonista y sí será un duelo difícil y nosotros hemos trabajado bien toda la semana y hay que trabajar fuerte, no queda de otra. A veces uno no la trae consigo, el trabajo siempre ha estado, ahora hay que seguir trabajando y no bajar los brazos, va una fecha más y será importante sumar".



Sufren en el Jalisco



Este torneo los Leones llevan dos derrotas en casa, una por un marcador cerrado y otro encuentro muy disparejo, perdieron contra Correcaminos 0-1 y contra los Mineros 0-4, pero López señaló que no es nada más en casa, sino que fuera del Jalisco también sufren bastante.



"En realidad no se nos ha dado no de local, ni de visitante, veníamos cargando varios torneos que no se nos ha dado y tenemos que hacernos fuertes, el estadio es de los más importantes, pesa el estadio, les pesa al equipo rival y no lo hemos aprovechado y ahora tenemos que sacarle provecho a la localía".



¿Por lo mismo, se entiende que la gente se ausente?

"Claro, es normal, uno como jugador lo entiende, se pone en el lugar de la gente y sabemos que ellos lo que quieren es el resultado y a final de cuentas, ahorita no hemos ofrecido los resultados deseados y el viernes es una bonita oportunidad para sacar los tés puntos".

SRN