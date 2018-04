Sosa desea lo mejor a UdeG

Guadalajara

Alfonso Sosa regresó a la institución con la que logró el ascenso, pero esta vez como rival. El ahora DT del San Luis se fue triste por la eliminación, pero señaló que ya le darán vuelta a la página.

“Me deja triste, ya habíamos hecho lo más complicado, el no depender de ningún otro resultado más que de nuestro resultado directo y no lo conseguimos, me deja mal por supuesto, pero hay que dar la vuelta a la página y pensar en lo que viene”, comentó

Poncho Sosa aún tiene muchos amigos en la institución a los cuales le desea lo mejor en la siguiente fase y espera que lo hagan de la mejor manera.

“Aquí tengo muchos amigos, es una institución que estimo mucho, lo platicamos previo al partido, que ganara el mejor y ellos metieron los goles, pasan justamente a la fase de Liguilla y por supuesto desearles lo mejor, que hagan una buena Liguilla y nada más” sentenció.

SRN