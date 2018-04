Balance es positivo para Leones Negros

Guadalajara

El presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, comentó que pese a la tristeza de no quedar campeones en este torneo, aseguró que está orgulloso del equipo, donde destaca la proyección que se les dio a jugadores de la cantera, quienes adquirieron mucha experiencia por vivir estas instancias finales.

“Mucha tristeza pero a la vez de mucho orgullo por este equipo, por lo que pudimos construir en toda esta temporada y porque en el balance hay muchas cosas positivas, la cantidad de jugadores de cantera que pudimos darles un avance fundamental en su formación, el que hayan vivido estas etapas finales, todo eso es una formación de aprendizaje enorme para los muchachos”, comentó.

Además, destacó la creación de una identidad futbolística en el equipo, la cual no había visto plasmada hasta ahora, identidad que le gusta y que le gusta a la gente.

“También el avance que tuvimos en poder construir una identidad futbolística que en los nueve años que ha tenido el equipo, no la había visto yo plasmada con tanta claridad como lo vi ahora, sobre todo en este torneo, creo que el equipo construyó una identidad futbolística de un equipo vistoso, un equipo que toca bien la pelota, que tiene mucha garra y que trata siempre de ir a ganar los partidos, eso le gusta a la gente y eso me gusta a mí como aficionado a los Leones Negros”, añadió.

Castellanos sabe que el objetivo más importante para UdeG es el de ascender pero si este no se da, puede que otros objetivos se logren cumplir, como el de que los canteranos tengan más minutos con el club y que además ellos se conviertan en la base principal de la institución.

“Por supuesto que sí, el objetivo más importante es ascender, no hay otro más importante que ese, a lo mejor ese no se cumple pero se cumplen otros objetivos que te van llevando hacia esa meta, yo espero que lo que se pudo hacer este año con estos jugadores (Daniel Amador, Jesús Vázquez, Felipe López, etc.) más otros como Carlos Baltazar, Adrián Villalobos, entre otros jugadores, se va construyendo una base muy importante de jugadores que se matan por esta camiseta, que dejan todo en la cancha”, dijo.

Con respecto a la afición, destacó que al aficionado le gustan las formas con las que su equipo gana, pierde o empata, misma que la institución universitaria está encontrando.

“Al final de cuentas la gente sabe que en el futbol que un equipo puede ganar, puede perder, puede empatar pero las formas cuentan mucho para el aficionado, cuando un aficionado va y ve que su equipo se entrega, ve que da su máximo esfuerzo, que hace un futbol vistoso, eso por supuesto que a los aficionados les gusta, hay formas para ganar, perder o empatar un partido y creo que el equipo está encontrando una forma que le gusta a la gente”, mencionó.

También cabe resaltar que este lunes los jugadores del primer equipo de Leones Negros, comenzaron su periodo de descanso y el 30 de mayo todo el plantel deberá reportar para iniciar con la pretemporada de cara al torneo Apertura 2018.

