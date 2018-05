Toluca saldrá a ganar ante Monarcas

Toluca

El empate que los Diablos Rojos consiguieron en la ida de los cuartos de final en la casa de Monarca Morelia les favorece y por ahora los pone en la ronda de semifinales; sin embargo, la escuadra escarlata no quiere colgarse del reglamento para avanzar, desea ganar el juego de vuelta y no dejar dudas de que su objetivo final es el título del Clausura 2018.

"Favorito no pero sabemos que tenemos la ventaja del empate y haber clasificado mejor en el torneo, entonces ya con esa ventaja corremos a favor pero no pensamos en eso, nosotros en el partido queremos ganar", aseguró el zaguero central de los rojos, Santiago González.

Sobre el desarrollo de los primeros 90 minutos de la serie, García acepta que hubo distracciones en las que deben trabajar, mejorar en contundencia y sobre todo mantener un mismo ritmo de juego en todo el partido.

"El primer tiempo jugamos muy bien, por puntería o a lo mejor suerte por el travesaño no pudimos hacer el segundo. El segundo tiempo fueron muchas pelotas paradas más que el juego en sí de ellos que nos obligó a meternos un poquito más atrás, no creo que nos hayan superado en el juego en sí pero sufrimos muchísimo de la pelota parada y eso no nos tiene que volver a pasar", dijo.

Y añadió: "nos complicaron mucho la pelota parada, salimos muchas veces a destiempo a presionar y por eso se generaron espacios donde hacíamos faltas y venía otra vez la pelota parada. Tenemos que evitar eso".

El zaguero argentino espera un Morelia poco ofensivo en el duelo del domingo en la cancha del estadio Nemesio Diez, sabe que preferirán esperar y tratar de hacerles daño en el contragolpe.

"Cuando jugamos aquí con ellos la liguilla pasada también tenían la obligación y nos esperaron un poquito más atrás y siempre con algunos pelotazos nos incomodaban a los defensores. Esperamos un partido de ese tipo, a las 12 del medio día, a todos les cuesta acá".

MARCACIÓN PAREJA

Por otra parte García habló sobre el arbitraje, pidió una marcación más equitativa y criterios parejos a la hora de evaluar las sanciones con tarjetas.

"Es de humanos equivocarnos pero ayer en vez de equivocarse en una jugada rápida como le puede pasar a cualquier árbitro, ayer (jueves) se equivocó en no amonestar a Achilier (Gabriel), eso no significa un error sino prestar más atención en esas cosas, porque a nosotros en el primer faul de Osvaldo González le sacó amarilla. Me parece que no es para nada justo, es una ventaja enorme jugar con un defensor amonestado".