Cristante acusó de ‘horrible’ el arbitraje ante Chivas

Guadalajara

El director técnico del Toluca Hernán Cristante, no puso en duda la expulsión de Rubens Sambueza, pero sí habló de una persecución arbitral, luego de las dos expulsiones que sufrió su equipo ante Chivas.

En cuanto a la tarjeta roja que vio de Sambueza, el argentino aseguró que "el árbitro lo persiguió bastante, no un poquito, dejemos de defender al árbitro, ya lo vienen perjudicando de otros partidos, lo amenazó de entrada, una pelota en el costado cobran falta de él y lo siguió mirando, nada, es un jugador perseguido no de ahora, de hace rato, pero no puedo decir nada, el equipo se esforzó con uno menos, pero tuvimos enfrente a un rival superior".

El argentino alzó la voz, pues entiende que Toluca es un equipo antipático para los árbitros, tampoco se trata de usar el tema como excusas, pero en el criterio, normalmente siempre son los Diablos los perjudicados.

"Con nosotros son terriblemente horribles, no hay un equilibrio la verdad, no es meter excusa ni echarle la culpa, no somos simpáticos, somos un equipo que molesta a los árbitros y eso genera. Ellos son humanos, piensan, leen y no están ajenos a esas cosas, creo que no son equilibrados nada más".

Descartó que sobre sus jugadores exista presión por el tema de los 100 años que está cumpliendo la institución, de hecho no tiene duda que entrarán a la Liguilla y serán un serio candidato al título.

"El equipo trabaja bien, este equipo en la Liguilla puede pelear el campeonato, no tengo excusas de no son grandes, son mexicanos, este equipo trabaja bien y hay que seguir adelante. Es la presión normal de tener puesta una camiseta importante, que pesa y que se ve que le hace más presión a otros, esa es la realidad", finalizó.