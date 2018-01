No somos un equipo marrullero: Hernán Cristante

Torreón, Coahuila

Hernán Cristante, técnico del Toluca, aseguró que su equipo no es mal intencionado, pero sí debe hacer ajustes para no verse afectado con situaciones incómodas dentro de la cancha.



Al referirse a las faltas que han sido clave en situaciones que han afectado a su equipo, como la que cometió Ángel Reyna y derivó en el gol de Brian Lozano, el estratega expuso:

"Nos llenamos de impotencia dentro de la cacha, queremos que nos cobren más, tenemos que dejar al árbitro que haga lo que sienta que es, que no nos abrume esa sensación de impotencia, como el hecho de que el otro haga tempo, que le permitan pegar y a nosotros no. Hay que obviar y dar vuelta a la hoja. No somos un equipo marrullero, somos protestón. Tenemos ese rótulo de equipo molesto".



Del partido, comentó que el primer tiempo su equipo lo arrancó bien, "los primeros 30 minutos fueron buenos, tuvimos las mejores situaciones, luego el tiro libre, fue de las pocas que pudo hacer Santos en un error nuestro, caló un poco en el ánimo, terminamos jugando bien el primero, no cerramos como quería. Luego arrancamos mal el segundo, corregimos, empatamos y luego en un error muy marcado nos hacen el segundo".

"Cometimos muchos errores, no es la parte defensiva, pero si en el momento de recuperar la pelota, no puedo achacar el error a alguien, Santos se cerró bien, nos faltó tranquilidad, todos querían hacer el gol del empate, faltó pensar un poco más el juego, luego queda esa sensación de lo que venimos a hacer, no a buscar un resultado ante un rival difícil".



Cristante indicó que para Toluca ya no hay margen de error, "es una realidad, jugaremos bajo presión, el otro día se nos escapó el partido en casa, dio la sensación que subestimamos al rival, hoy la intensidad no me gustó, no podemos perder la concentración. Quedan dos partidos, aún podemos acomodar la historia", dijo.

dcr