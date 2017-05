A Toluca no le crearon rival para tenerlo arriba: Cristante

Guadalajara

La grandeza es algo que no se compra en la tienda de la esquina y en Toluca la tienen de sobra. El equipo de Hernán Cristante no se achica ante lo que representa disputar una semifinal de vuelta, pues aseguró el argentino, la historia tiene con qué respaldarles.

"A donde vas en el país hay camisetas de Chivas, de Toluca también, pero son menos. Toluca no ha necesitado de esa expansión, ni le han tenido que crear un rival para tenerlo arriba, algo de historia sé. No ha necesitado eso, no es un elemento de ventas. Toluca es una institución seria. Sé lo que es ganar un título o varios, hay otros que los miraron de fuera y se sienten grandes. Toluca una institución grande, que depende de sí misma, que ha sido ejemplar, modelo, nadie puede decir nada de Toluca”.

Comentó además el estratega de los diablos que no considera que sobre Rubens Sambueza vaya a influir el hecho de regresar al estadio de Chivas, luego de que en marzo pasado provocó en Isaac Brizuela una doble fractura que lo tuvo alejado de las canchas hasta esta Liguilla.

“No la perdió en el partido pasado (la concentración), no veo porque la tiene que perder ahora. Rubens es un profesional, un buen muchacho pese a la controversia que se arma dentro del campo. Es fácil hablar sin conocer, juzgar", finalizó.

GPE