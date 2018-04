El silencioso liderato del Toluca

Ciudad de México

El 14 de febrero es una fecha ideal para los enamorados y sus muestras de afecto, aunque en lo futbolístico, al menos en la Liga Mx, también marcó distintas pautas. Para escuadrones como Pumas, desde este día, no ha vuelto a conocer la victoria en el Clausura 2018, acumulando tres puntos de 21 en disputa, ingresando urgentemente en la sala de espera para solucionar su crisis; sin embargo, existen otro tipo de escuadrones, que, como Toluca, sucumbieron en la fecha marcada (2-0 ante el Puebla) y desde entonces, supieron reponerse y aspirar mejores dividendos que por ahora los tienen señalados como el rival a vencer y uno, sino es el que más, favorito a conseguir el título en poco menos de un mes.



Toluca acumula desde el día del amor y la amistad seis triunfos al hilo en el CL18, que posicionan a la escuadra que dirige Hernán Cristante como el primer sembrado en la clasificación, con 27 unidades cosechadas. La racha no es detalle menor, debido a que la misma estadística realza lo conseguido por los escarlatas: es la mejor y mayor cuota de victorias en fila en el historial de los torneos cortos para los del Estado de México y si eso era poco, con todos los efectivos que ahora registran, a falta de cuatro fechas para que la competencia concluya, su cosecha solo es superada por lo conseguido hace cuatro años, en el Clausura 2014, cuando los pupilos de Saturnino Cardozo acumulaban 28 puntos en 13 jornadas.



No ha sido sencillo. Desde el armado del equipo y hasta el respaldo para Hernán Cristante, pasando por lapsos en los que las dudas eran el pan de cada día, Francisco Suinaga, presidente deportivo del club choricero, describió la presión a la que fue sometido por cuenta de la opinión pública hasta hace poco: "Cuando llego Rubens Sambueza me querían colgar y ahora resulta que fuimos muy visionarios, así es esto; los resultados positivos siempre ayudan a calmar los ánimos positivos. Ahora, con el material que teníamos, hemos tomado ciertos riesgos, pero siempre con positivos dividendos, eso ayuda a calmar las expectativas generadas", dijo el directivo en entrevista con Milenio Televisión.



Y sí, como rememoraba Suinaga, en particular para este certamen, Toluca asumió ciertos riesgos en la confección de una plantilla, hoy, estelar. Hernán Cristante confío en la capacidad de un viejo conocido como Ángel Reyna, al que si bien ha utilizado poco en Liga (99 minutos), lo ha empleado como un estelar en la Copa, donde, como se mencionó antes, los escarlatas ya están en las semifinales de dicha justa. Reyna ha protagonizado un papel meramente secundario en la competencia principal, pero ha aportado su experiencia, colaborando con el timonel argentino, con el que coincidió en Veracruz: "Creo que esa complicidad entre el equipo y el entrenador, ha sido fundamental para el momento que vivimos", señaló el directivo para ESPN.



Y no solo Reyna, en el vigente plantel de los choriceros hay varios elementos con antecedentes de problemáticas extra cancha, que se han acoplado a las indicaciones de Cristante y no solo eso, también lo mantienen como el líder general. Hernán ha encontrado la fórmula para hacer rendir al máximo nivel a futbolistas como Luis Quiñones, que ahora es la mejor válvula ofensiva del Toluca, a Rubens Sambueza, que además es el capitán de la institución y cuenta con opciones como la de Ángel y recuperó incluso a Gabriel Hauche, saliente de una lesión, sin mencionar al colombiano Fernando Uribe, que ha engrosado la competencia en el interior del conjunto.



"Nos etiquetaron como 'el club de la pelea'. Y esto se resuelve con mucha comunicación, con el cuerpo técnico y particularmente con Hernán (Cristante); a cada jugador tratamos de hacerle ver que dónde más útil es dentro del vestidor. El éxito se ha logrado por haber metido orden, paciencia, estructura, disciplina, enfocarse cada quien en lo que tiene qué hacer", reiteró Suinaga este martes. Queda claro que el mérito existe y que no ha sido casualidad que los Diablos se encuentren en los primeros planos, a la espera del cierre de la competencia, para definir su futuro inmediato. "Hay que esperar, nos faltan algunos partidos y después pensaremos en la Liguilla", reiteró el presidente.



REPARTEN LOS GOLES

A pesar de que recaló en el Estado de México a préstamo, esperando ganarse un sitio, Luis Quiñones ha sido la solución que los Diablos Rojos requerían. El delantero colombiano es el máximo referente actual de los choriceros, con cinco anotaciones en sus primeras 760 minutos; su destacada aparición cobra mayor relevancia al no ser un centro delantero como tal, sino que parte de la banda izquierda, preferentemente, para internarse y ahí hacerle daño a cualquier rival. El Clausura 2018 ha representado un comienzo de su consolidación como elemento destacado; Fernando Uribe, que tampoco ha sido un eslabón inamovible para Cristante, acumula cuatro tantos hasta el momento y le sigue la pista a su compañero y compatriota.



Es curioso, Toluca no depende de un centro delantero como otros escuadrones, para obtener resultados positivos, tal es el caso de Santos con Djaniny Tavares y hasta Pumas, que va a la baja, con Nicolás Castillo. Los goles se los reparten los hombres que más cerca están del área enemiga, al igual que las labores de sacrificios y en defensa. De la fabricación de pinceladas definitivas, sigue siendo Rubens Sambueza, el que funge como un enlace entre el medio campo y el ataque. Hasta ahora, el argentino suma tres asistencias y dos anotaciones. De paso, con el mismo número pases para gol, Pablo Barrientos, otrora pampero, también ha colaborado en ofensiva.



De igual manera, dentro de todo el panorama que favorece al equipo escarlata, Cristante ha encontrado minutos para brindárselos a Alexis Vega, que con el nueve el dorsal, es producto de las fuerzas básicas de los del Estado de México; con 20 años y dos anotaciones en lo que va de competencia, el centro delantero ha tenido continuidad de la mano de Hernán, que lo ha llevado poco a poco. Ahora, es un complemento de jugadores de mayor peso en el equipo. "Es un estupendo futbolista, muy completo, que nos ayuda con todo tipo de funciones, desde recuperar la pelota en la salida de la defensa rival, hasta a asociarse con compañeros en metros fundamentales", reveló el DT rojo de su atacante.



EL MÉTODO CRISTANTE

Como futbolista siempre mantuvo un perfil discreto, sin grandes declaraciones, prefiriendo incorporar a su rendimiento los ápices que le hacían falta a su personalidad fuera del campo. Aún así, logró consolidarse como uno de los infaltables para los anales históricos del equipo toluqueño. Con seis títulos de Liga bajo el arco escarlata, el argentino se ilusiona ahora por comenzar a repetir los logros del pasado como jugador profesional; además, tiene muy claro cuál ha sido el método que ha tenido que seguir para conseguir el rendimiento que actualmente tiene a los Diablos en una palestra protagónica en este Torneo Clausura 2018.



"Siempre hay complicaciones, pero el equipo lo hizo ciertamente bien porque se viene trabajando con una secuencia, los vínculos han mejorado por el tiempo, los chicos trabajan con mucha humildad y eso le da otro carácter. Con la incorporación de estos chicos el equipo encontró algo más, aparte del juego que venían trayendo, encontró alguna individualidad, otro tipo de apoyo y eso se notó y los resultados han salido a favor porque también en el futbol solemos evaluar a través de resultados, no de trabajo porque el día a día no se ve, es fácil criticar el resultado pero me parece que esto es una relación normal de lo que se viene haciendo", comentó en entrevista con Marca Claro.





SU MEJOR RACHA EN UNIDADES



TORNEO J PTS ALCANCE ENTRENADOR



Clausura 2018 13 27 En juego Hernán Cristante

Apertura 2017 13 23 Cuartos de final Hernán Cristante

Clausura 2017 13 25 Semifinales Hernán Cristante

Apertura 2016 13 20 Sin Liguilla Hernán Cristante

Clausura 2016 13 13 Sin Liguilla Saturnino Cardozo

Apertura 2015 13 26 Semifinales Saturnino Cardozo

Clausura 2015 13 19 Sin Liguilla Saturnino Cardozo

Apertura 2014 13 25 Semifinales Saturnino Cardozo

Clausura 2014 13 28 Semifinales Saturnino Cardozo