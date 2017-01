“No tengo rencor con el América”: Rubens Sambueza

Ciudad de México

Llegó cargado de maletas, acompañado de sus dos hijos, así como de su señora. La figura de Rubens Sambueza se hizo presente en medio de fanáticos que le reconocían con asombro y que a la vez le solicitaban una fotografía, y ante el asedio de varios reporteros por sus declaraciones. Como en la cancha, el argentino detuvo el paso, alzó la mirada y repartió juego. Después de algunos días de vacaciones en su natal Argentina, habló de las razones de su separación con el América, su fichaje con Toluca y de su sentir al respecto.



“Estoy muy contento con mi nuevo club, espero hacer muy bien las cosas y cumplir con lo que se espera de mí. No, no dolió la salida del América, eso ya estaba hablado… Ahora pienso en mis nuevas responsabilidades, Toluca es un grande, solo espero acoplarme al plantel y a lo que quiere Hernán (Cristante). Estuve algunas semanas en Argentina, pero no he perdido ritmo, me mantuve entrenando. Estoy feliz y ansioso por este nuevo compromiso”.



Sambueza encaró cuestionamientos y atisbó una repuesta que le salió inconsciente. Ante la pregunta de si le hubiera gustado salir de una manera diferente del conjunto que defendió por los últimos cuatro años y medio, Rubens comentó: “Sí, hubiera sido lindo, pero ya pasó, no hay marcha atrás, pero no tengo nada contra ellos, siempre me trataron muy bien; me voy tranquilo y solo guardo buenos recuerdos de mi estancia allá”.



Por la expulsión en la Final de vuelta, frente a Tigres, Sambueza se perderá el arranque de la Liga en el Clausura 2017 que está por iniciar, pero casualmente, se enfrentará en su debut ante el América, en la cancha del Nemesio Diez, situación que motiva aún más a Rubens: “Viví momentos muy lindos en el América, será sumamente especial enfrentar a los compañeros con los que compartí tanto, pero el futbol es así. Hoy me toca defender la playera del Toluca y la voy a defender a muerte”.



Este primer semestre del año será especial para Toluca, y no solo por cómo se reforzó. Los Diablos Rojos cumplirán 100 años de existencia en este primer semestre del 2017, y Rubens Sambueza tendrá la encomienda de liderar la ofensiva del cuadro rojo en un certamen en el que la exigencia será máxima: “Soy un afortunado, no me puedo quejar, es un año importante para el club, para toda la gente que trabajamos en él. Espero brindarle lo mejor de mí, tanto a la institución como a la afición”.