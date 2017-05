Rubens envía mensaje a fans de Chivas tras eliminación

Guadalajara

Rubens Sambueza sabía que el ambiente sería complicado en Guadalajara, pero se supo reponer. Al final, no logró Toluca el pase a la Final y al jugador no le quedó otra que felicitar al equipo por avanzar, no sin antes enviar un mensaje de que llegar a esta instancia no lo es todo.

"No tengo nada en contra de la gente de Chivas, se expresa cada quien de la manera que quiera. Lo de la lesión fue sin mala intención, la gente debe estar contenta, porque su equipo llegó a una Final, pero lo más importante es ganarla. Yo estoy tranquilo por mi pasado por que en el club anterior que estuve di lo mejor y me llevo cuatro títulos, hoy no pude llegar a una Final con una gran institución como es Toluca", mencionó.

Aunque reconoció que el objetivo era conseguir el trofeo en fechas que son tan importantes para los Diablos, aseguró que no bajarán los brazos en busca de lograrlo el próximo semestre.

"Es un momento de dolor por no conseguir el objetivo, el esfuerzo estuvo, lamentablemente no nos alcanzó, por la tabla general pasan ellos. No hay que reprocharse nada, porque el equipo dio lo mejor".

"No sé si es justo o no, el futbol a veces tiene estas cosas, a nosotros nos faltó contundencia y ellos la que tuvieron la metieron. Con el empuje y demás en el segundo tiempo tuvimos a Chivas en un arco y no se pudo", finalizó.