Sambueza, cansado de amenazas de los árbitros

Guadalajara

Rubens Sambueza demostró su enfado ante su expulsión frente a Chivas, no por el hecho, sino por la persecución arbitral de la que se siente presa y que ya lo tiene cansado, situación que decidió hacer pública de una vez por todas.

"Te acercas a hablar y son prepotentes, no te escuchan, te amenazan. Si vamos a decir las cosas, vamos a hacerlo bien y lo hago sin problema, van al entrenamiento tratan de hablar con nosotros, para que mejoremos todos y parece que es peor, pero uno no entiende esas cosas", declaró Rubens.

Reconoció que llegó tarde a la jugada con Brizuela que le provocó un esguince de tercer grado, sin embargo, no fue con mala intención e incluso se disculpó con él, pero no comparte que haya sido sancionado con una roja directa.

"A veces uno no entiende como son las jugadas, ayer lastimaron a un compañero sin mala intención y le sacaron amarilla y a mí una roja directa. Reconozco que llegué tarde, le pegue al 'Conejo' y le pedí disculpas, pero era la primera falta que cometía en el partido. Lo único que pido es que sean justos para todos, no solamente porque es Sambueza u otro jugador lo expulsan directo", señaló el atacante.

Sambueza espera que la sanción sea solamente de un partido, pues recordó que hace dos semanas estuvo a punto de recibir un botellazo en el Estadio Morelos y no hubo castigo.

"Ojalá sea solo un partido el que me den, hace días casi me rompen la cabeza de un botellazo y ni vetaron al estadio. Hoy me entero que a la gente de Veracruz le apedrearon el camión. Las cosas hay que decirlas porque después parece que los malos de la película somos nosotros", finalizó.