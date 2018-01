Rubens Sambueza, nuevo capitán de Toluca

Toluca

Un año donde participó en 23 juegos, fueron suficientes para que Rubens Sambueza se ganara el gafete de capitán en los Diablos Rojos del Toluca, cinta que lucirá en el brazo a partir del torneo de Clausura 2018, así fue ratificado por el estratega de los choriceros, Hernán Cristante.

Sin entrar en detalles, Cristante Mandarino confirmó al volante de origen argentino y naturalizado mexicano como el nuevo líder de la plantilla mexiquense, con un gafete que cambia de propietario pues ante la lesión de Alfredo Talavera a inicios del semestre anterior, fue el volante Antonio Ríos quien se quedó con esta responsabilidad.

Sambueza ya lució el gafete de capitán desde los partidos de pretemporada ante Cruz Azul y América, aunque basta esperar si ese puesto se le respeta una vez que regrese a las canchas el portero Talavera.

Por otra parte, el estratega del Toluca, Hernán Cristante, dijo que su equipo está listo para encarar el juego de la Fecha 1 del Clausura 2018 ante el Guadalajara, duelo al que llega sin ninguna duda y resignado a trabajar con la plantilla que tiene, sin forzar la llegada de más refuerzos.

"No tengo dudas sobre el plantel, estoy tranquilo, seguro y contento con lo que veo, han trabajado muy bien, no puedo decir nada respecto a eso. Sabemos que será un torneo cerrado, parejo, difícil con un rival importante acá en casa, después dos salidas consecutivas, ya hemos visto y repasado el torneo, solo queda ajustar en la medida que vaya pasando, siempre hay cosas que corregir sobre la base que tiene el equipo", dijo.

Y añadió: "analizamos las opciones pero ya no es una cuestión nuestra, Jaime (León) ha trabajado, Francisco (Suinaga) ha trabajado, el club maneja una situación particular. Ya les dije que no hay que marearnos a salir a traer algo sí o sí, si no se puede hay que trabajar con lo que se tiene y hacerlo de la mejor manera".