Luis García cede titularidad a Talavera

Toluca

Ante el inminente regreso de Alfredo Talavera al arco titular de los Diablos Rojos del Toluca, el portero Luis Manuel García se despide de ese puesto y lo hace agradecido por la oportunidad, seguro de que debe trabajar para mejorar mucho, pero sobre todo, dispuesto a ceder ese lugar que por jerarquía le pertenece a Talavera, a quien apoya en su anhelo mundialista.

"Agradecido por la oportunidad que me dieron, con ganas de seguir trabajando y mejorar. Me agrada que ya esté Alfredo por su participación al Mundial que cada vez se acerca a más, obviamente lo veo con esa motivación y ganas de ir al Mundial".

García, que en la pasada jornada mantuvo su arco en cero deteniendo un penal en los últimos minutos del cotejo, sabe que ese sitio era prestado, no por eso dejará de trabajar, pues su misión es regresar a defender el arco de Toluca.

"Me siento satisfecho de estar en la portería, quizá ya no me toque seguir pero contento porque mantendré está mentalidad que me llevó a la titularidad. Aprendí mucho, a salir cada partido como si fuera el último, algún día me volverá a tocar y lo voy a disfrutar, lo voy a hacer de la mejor manera".

Alfredo Talavera, quien estuvo seis meses fuera de actividad por una lesión en la rodilla izquierda regresará este miércoles a la actividad en el juego de Copa donde Toluca recibirá a Santos Laguna.