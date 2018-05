Nemesio Diez, el amuleto de Toluca en las Finales

Ciudad de México

Únicamente cuatro clubes del balompié mexicano —América, Chivas, Cruz Azul y Pumas— son considerados como los 'Grandes' de la Liga MX; no obstante, en ese selecto grupo no se encuentran los más galardonados de la nación, ya que el Deportivo Toluca es el tercer conjunto con más títulos del país y no está considerado entre ellos.

'Los Diablos' presumen 10 palmares de liga en sus 101 años de historia, sólo por detrás de las Águilas y el Rebaño (ambos con 12). De la decena de campeonatos en su haber, siete los consiguieron en el formato de torneos cortos; los cuales obtuvieron en 11 Finales disputadas.

Existe un peculiar dato relacionado con el número de Finales jugadas por los 'choriceros', debido a que nueve de las mencionadas series las ha cerrado como local, donde ostentan un saldo de seis victorias y solamente tres subcampeonatos:

• Verano 1998 / Triunfo por global 6-4

- Ida: Necaxa 2-1 Toluca

- Vuelta: Toluca 5-2 Necaxa

• Verano 1999 / Triunfo en penales 5-4

- Ida: Atlas 3-3 Toluca

- Vuelta: Toluca 2-2 Atlas

• Verano 2000 / Triunfo por global 7-1

- Ida: Santos 0-2 Toluca

- Vuelta: Toluca 5-1 Santos

• Invierno 2000 / Derrota en penales 5-4

- Ida: Morelia 3-1 Toluca

- Vuelta: Toluca 2-0 Morelia

• Apertura 2002 / Triunfo por global 4-2

- Ida: Morelia 1-0 Toluca

- Vuelta: Toluca 4-1 Morelia

• Apertura 2006 / Derrota por global 3-2

- Ida: Guadalajara 1-1 Toluca

- Vuelta: Toluca 1-2 Guadalajara

• Apertura 2008 / Triunfo en penales 7-6

- Ida: Cruz Azul 0-2 Toluca

- Vuelta: Toluca 0-2 Cruz Azul

• Bicentenario 2010 / Triunfo en penales 4-3

- Ida: Santos 2-2 Toluca

- Vuelta: Toluca 0-0 Santos

• Apertura 2012 / Derrota por global 4-1

- Ida: Xolos 2-1 Toluca

- Vuelta: Toluca 0-2 Xolos

En el Clausura 2018 los del Estado de México lograron colocarse en su duodécima Final del futbol mexicano —siendo los Laguneros los rivales en turno—, y, curiosamente, la llave será concluida en el césped del Nemesio Diez. Sólo queda esperar el resultado para conocer a cuál lado de las estadísticas pertenecerá dicho cotejo (el marcador parcial está 2-1 a favor del combinado de Torreón).