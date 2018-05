Cardozo, el último ídolo del Toluca

Ciudad de México

A sus 23 años tomó la decisión más difícil de su vida. José Saturnino Cardozo venía de ser goleador del Olimpia de Paraguay, cuando una llamada de México terminó con sus aspiraciones a ser fichado por un equipo de los llamados "grandes" de Sudamérica. El interés sobre el atacante venía del Deportivo Toluca, un club al que se renegó pero que se convirtió en una relación que terminó por cosechar frutos: con cuatro títulos de liga y 249 goles en el futbol mexicano. Una experiencia que lo dejó marcado, al grado de ser el mayor referente del cuadro escarlata.

¿Por qué venir a México cuando figurabas en el Olimpia de Paraguay?

"Era muy difícil. Cuando me hablaron que tenía que venir a México, yo no quería venir en ese momento. Fue en 1994 cuando se comunicaron por primera vez con gente del Olimpia que había interés del Toluca. Se hablaba en Sudamérica que venías a México a ganar mucho dinero, pero no había esa proyección importante en el futuro para poder ir a Europa. De repente me dicen que tenía que viajar sí o sí porque ya se había cerrado la negociación. Llegué y firmé sin estar a gusto".

¿Qué te convenció para quedarte en el país?

"Una lesión en la rodilla izquierda me hizo madurar mucho. En el sentido en que la directiva del Toluca se portó muy bien. Me operaron. De repente ya el club no quería que perteneciera o entrenadores, y yo ya me quería quedar como agradecimiento a todo lo que hicieron por mí. No era fácil venir a Toluca, porque no era un equipo grande, o le llamaba la atención a cualquier profesional. Sin embargo, el Toluca se hizo para mí el más ganador y un equipo grande del futbol mexicano. Ya ganó un lugar importante".

¿Cuándo ocurrió ese cambio para ser ese equipo de pelear descensos al llegar a finales?

"El primer año que llegamos, era impresionante, porque en 1997 nos salvamos del descenso. Después fuimos hacer una concentración a Europa y eso nos ayudó mucho para fortalecernos como grupo. Era un equipo que a lo mejor estábamos en el plantel, pero no era unido o se trazaba metas. Por lo mismo que venía del descenso. No era un equipo sólido que ganaba. De repente llega el profe Enrique Meza y arma ese grupo. Esa gira nos hizo muy bien para conocernos como compañeros y personas. Cuando vinimos, arrancamos ganando la Liga a Monterrey. Toluca venía sin ser un equipo ganador. Y de ahí no paramos, ya era ganar y ganar y de repente fuimos líderes y ser campeones".

Después de tu primer título en México, ¿qué vino?

"De ahí fue más fácil, porque apareció el primer título y pelear con cualquiera, a creer en la institución, profe Enrique Meza. Había un buen equipo, muy maduro, y cambiamos esa forma de pensar. Yo creo que si no ganamos ese título, estuviéramos peleando el descenso hasta ahora. El profe manejó muy bien el grupo. El tema del ego que siempre está ahí, pero supimos manejar muy bien eso".

¿Fue difícil ser Cardozo?

"Es más fácil. La gente te reconoce más. Es difícil formarse. La gente no sabe lo que pasa atrás. Ir al volcán a correr los viernes, sábado o domingo solo. La gente sólo te reconoce los 249 goles que hiciste, pero atrás hay más cosas. No formar parte de las concentraciones. O que algunos jugadores no estaban al nivel mío, pero al igual el técnico decía que yo no estaba bien físicamente. Me parece que es más fácil porque la gente te felicita en lo positivo, pero no saben que hay detrás de todo eso".

Desde su experiencia en finales, ¿qué le podrías decir al Toluca para enfrentar la final?

"Una final uno tiene que manejar la presión que se vive. Saber que un club grande te exige siempre disputar finales, y los jugadores deben de saber eso. Pero me parece que uno debe de divertirse. El jugador que se estresa mucho, comete errores. Es hermoso jugar un final. Toluca esperemos se pueda coronar con un título por su buen torneo que está haciendo. Un equipo que le juega de igual a igual a cualquiera. Toluca tiene todo, a mi parecer, al mejor arquero de la Liga, jugadores de experiencia y magia. El buen momento que está pasando Fernando Uribe. Eso es muy importante, que su goleador este en su mejor momento. Las finales se ganan con goles".

¿Sería un premio para Cristante coronarse con el Toluca?

"Está haciendo una gran liguilla. Vi el primer tiempo contra Tijuana y parecía al Toluca del 99-98, un equipo maduro, intenso que defendió a muerte y cuando llegaba, hacía daño. Me parecesería maravilloso para Hernán ganar su primer título para él, institución y jugadores".

¿Cuál es tu pronóstico para esta final?

"El primer partido será cerrado. Toluca tiene que empatar este partido. Veo una pequeña ventaja. Santos, no cerró muy bien en el torneo, pero mejoró en la Liguilla. Un equipo muy solidario que defiende y corre parejo. Pero por todo lo que hizo el Toluca, me parece que se puede redondear para ganar el título".